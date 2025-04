Bagnaia, l’ammissione è disarmante: coinvolge anche Marquez

Arriva l’ammissione di Pecco Bagnaia che lascia attoniti i suoi tifosi: coinvolto anche Marc Marquez

Buona la terza (o la sesta se consideriamo anche le Sprint). Ha dovuto aspettare un po’ Pecco Bagnaia prima di riassaporare il gusto della vittoria.

Un sapore abitudinario per lui lo scorso anno con le 11 vittorie conquistate che non sono servite però a vincere il terzo mondiale di fila. Ci riproverà questa stagione, ma l’avvio è stato di quelli da dimenticare: il nuovo compagno di squadra Marc Marquez ha dominato le prime cinque gare, concedendosi un errore soltanto domenica ad Austin, spianando la strada al ritorno alla vittoria proprio di Bagnaia.

Un successo accolto con grande emozione e soddisfazione dal piemontese, ma soprattutto con un sospiro di sollievo per essersi messo alle spalle il periodo buio. Un trionfo arrivato al termine di una gara ricca di spunti, a cominciare dallo spegnimento dei semafori, anzi anche prima. La scelta di Marquez di correre ai box per prendere la moto da asciutto ha scatenato il caos, spingendo la metà dei piloti della griglia a fare lo stesso con la partenza rimandata.

Tra chi ha seguito Marquez, c’era anche Bagnaia e proprio i due alfieri della Ducati ufficiale nel post gara sono stati beccati dalle telecamere a discutere di ciò che era successo in pista.

Bagnaia e l’ammissione a Marquez: lo ha copiato

Marquez e Bagnaia sono i protagonisti di un video pubblicato sui canali della MotoGP, dove discutono – nel post gara – di quanto avvenuto prima della partenza.

L’italiano racconta la sua indecisione e ammette che la scelta di Marquez ha influenzato anche la sua: “Avevo una moto con assetto da asciutto, ma con le gomme da bagnato e avrei perso molto tempo a fare tutto un giro così – le sue parole rivolte al compagno di squadra dopo la gara -. Mi dicevo ‘devo andare, devo andare, devo andare’! Poi ho visto che sei partito e allora ho pensato: lui è furbo di solito, lo fa bene. Quindi sono partito anche io“.

Una decisione dunque influenzata da quella del compagno di squadra che, invece, afferma di aver avuto fin dall’inizio le idee chiare in testa. Rispondendo a Bagnaia, infatti, Marquez conferma che “avevo già molto chiaro quello che volevo fare“. Un piano mandato però in frantumi dalla caduta che ha dato il via libera al ritorno alla vittoria di Bagnaia.