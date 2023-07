Vlahovic saluta la Juventus? Il PSG ci pensa

Senza Champions League, senza Europa, la Juventus avrà solo il campionato, ma soprattutto non avrà gli introiti della massima competizione europea. Un problema per le casse bianconere che però potrebbe essere ovviato dal mercato, dove come è noto la Juventus non ritiene nessuno incedibile con la giusta offerta. Per la società piemontese anche Dusan Vlahovic può partire e lasciare la Juventus dopo solo un anno e mezzo.

JUVENTUS, PERCHÉ FARE CASSA CON VLAHOVIC?

La squadra torinese è pronta a sacrificare il suo centravanti serbo per il giusto prezzo. Vlahovic viene da una stagione complicata per via dei problemi fisici, tuttavia ha ancora tanti ammiratori in giro per l’Europa. Ne è consapevole la Juventus che attende l’offerta giusta superiore agli 80 milioni per, eventualmente, salutarlo. In questo modo, la Juventus proverebbe ad abbassare i costi di gestione provando ad investire su un nuovo centravanti.

IL SONDAGGIO DEL PSG PER VLAHOVIC

Le contendenti per il centravanti della Juve sono tante. In prima fila fino a qualche settimana fa sembravano esserci Bayern Monaco e Chelsea. Tuttavia, i bavaresi sono bloccati sul mercato e i Blues, nonostante la disponibilità economica pressoché infinita, preferirebbero prima cedere Romelu Lukaku per poi muoversi su un centravanti.

Nella giornata di ieri, però, si è presentato una nuova importante concorrente per il serbo: il PSG. La società francese ha fatto un sondaggio per Vlahovic con la Juventus. L’intenzione era quella di sondare la volontà della Vecchia Signora di mettersi al tavolo e sulla base di quale valutazione. Il PSG, secondo Alfredo Pedullà, ha chiesto con decisione informazioni sul Dusan, indirizzato dal gradimento di Luis Enrique.

Inoltre, con la questione Mbappè bloccata, i parigini non avrebbero al momento la forza di presentare un’offerta adeguata per convincere Aurelio De Laurentiis per Osimhen. In questo contesto, ecco Vlahovic rappresenterebbe una soluzione più “economica” ma soprattutto il preferito del tecnico spagnolo.