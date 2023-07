Juve, è fatta per il sostituto di Bonucci

La Juve con una mossa a sorpresa ha scelto chi sarà il sostituto di Leonardo Bonucci, che dopo tante stagioni potrebbe lasciare la maglia bianconera

La decisione di fare a meno del capitano è stata ponderata dalla dirigenza, preferendo accantonare leggermente i rapporti sportivi col difensore a un anno dalla scadenza del contratto. Il futuro di Bonucci potrebbe essere altrove e la Juve si guarda attorno.

La Juventus è stata esclusa anche dalle coppe europee e ridimensionerà ancora di più gli obiettivi per la prossima stagione. Ci sarà solo il campionato, più la Coppa Italia, da affrontare, e basterà una rosa di 22 calciatori, chiaramente promuovendo anche qualche altro elemento dal settore giovanile.

Per una stagione così scarna di impegni, rispetto alla storia bianconera, potrebbe dunque non esserci bisogno di Leonardo Bonucci, e si sta cercando una soluzione per l’ex capitano, che pesa a bilancio per ben 7,5 milioni di euro, cifra da risparmiare e da tenere per un futuro tesoretto, in quanto già il suo erede sembra esser stato trovato.

L’erede di Bonucci c’è, Juve convinta: la situazione

I bianconeri sono consapevoli come la prossima stagione potrebbe portare anche a qualche azzardo in campo, dovendo pensare esclusivamente al campionato ci sarà anche tempo per allenarsi e preparare ogni gara con maggior vigore. Dando così spazio a chi, effettivamente, è in forma e morde il freno per giocare, dimostrando il suo talento e bruciando le tappe. Così, dopo de Ligt c’è un altro olandese pronto per la difesa, il giovane Dean Huijsen sarà in rosa.

Il centrale classe 2005 sta convincendo l’ambiente, è un elemento che sembra pronto per la prima squadra, diventando almeno per il momento il quinto centrale in rosa. Piace per la sua personalità nonostante la giovanissima età, con esperienze importanti nei campionati giovanili e nelle competizioni europee riservate ai talenti precoci. Huijsen sta dimostrando il suo valore, farà esperienza guardando da vicino Danilo e Bremer ma anche con la possibilità concreta di poter affiancare.

Quanto visto contro il Milan in amichevole ha già soddisfatto i bianconeri: il giovane stopper olandese è stato un protagonista per la sicurezza mostrata e per il rigore calciato senza troppi indugi. Huijsen pronto per la Juve, una sorpresa piacevole per i tifosi, che sognano un nuovo Montero anche se ha caratteristiche decisamente diverse rispetto al suo ex allenatore della Primavera. Nella scorsa stagione ha anche esordito tra i professionisti e con buoni risultati, per lui 16 gare e un gol con la Next Generation.