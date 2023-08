Jovana versione ‘Baywatch’, il costume non la contiene

Jovana Djordjevic continua a stupire tutti i suoi follower di Instagram con un nuovo ed interessante post che non poteva affatto passare inosservato – FOTO

Ancora un post da favola per la bellissima Jovana Djordjevic, che riceve grande approvazione. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di apprezzamento da parte dei suoi fan. Gli stessi che sono rimasti increduli da quello che i loro occhi hanno appena visto.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che, in questa occasione, la modella serba ha affascinato tutti i suoi seguaci con un look alla “Pamela Andersson”. Per fare chiarezza in stile “Baywatch“: un costume rosso che mette in evidenza le sue importanti e straordinarie forme. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Jovana Djordjevic, gambe infinite: che stile [FOTO]

La moglie dell’ex calciatore di Serie A (Lazio e Chievo Verona), Filip Djordjevic, aggiorna ancora una volta il suo account ufficiale di Instagram. In questo momento anche lei si sta godendo le sue meritate vacanze. Anche per l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stata scelta la meta che porta alla Spagna: precisamente all’isola di Formentera dove ci sono anche altre donne dello spettacolo che stanno regalando furore.

Tra queste proprio la serba che ha deciso di lasciare tutti senza parole. D’altronde, dopo aver visionato questa immagine, è difficile trovarne. Un costume rosso che davvero mette in risalto tutte le sue straordinarie qualità. Un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Gambe che sembrano quasi non finiscano più, forme da urlo e un fascino irresistibile che colleziona approvazione.

Il mare ed il cielo azzurro fanno ovviamente da cornice in questo scatto, ma la vera protagonista non può che essere lei ancora una volta. Come riportato in precedenza sono moltissimi i commenti che la bellissima Jovana sta continuando a ricevere. Si parte da un banalissimo “Sei meravigliosa” fino ad arrivare a “La regina dell’estate sei solamente tu“. C’è anche chi ha cercato un paragone, ma il risultato parla fin troppo chiaro: “Ma Pamela chi?“.

Con il mese di agosto che è iniziato alla grande, siamo sicuri che la modella serba continuerà a deliziarci con scatti del genere. Nel frattempo i suoi fan continuano a rimanere aggiornati di tutto quello che fa e succede da Formentera con le ‘storie’ che pubblica direttamente dal suo account ufficiale. Jovana dunque non delude proprio mai, ed ogni nuovo post sembra poter riscuotere enorme successo.