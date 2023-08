Hamilton e Shakira, vacanze bollenti: colti in flagrante in Spagna

Quella tra Lewis Hamilton e Shakira sembra ben più di una semplice amicizia, arrivano indizi importanti che fanno impazzire i fan di entrambi

Il pilota della Mercedes e la popstar non hanno mai nascosto troppo la loro amicizia, ma stando ai rumors sembra essere diventata molto di più negli ultimi periodi e gli amanti del gossip di tutto il mondo seguono con grande attenzione la vicenda.

C’è un punto in comune per Lewis Hamilton e Shakira, che va al di là dei motori e della musica: la voglia di ripartire. Il pilota desidera tornare competitivo in pista, non vince un Gran Premio dall’ottobre del 2021 e si augura di non pentirsi del rinnovo di contratto con la Mercedes.

La popstar mondiale invece vuole cantare ben altri brani, concentrarsi solo sulla musica e non su vicende private ormai commentate da tutto il mondo. Ripartire insieme potrebbe essere una buona soluzione, come la migliore delle amicizie che si trasforma in qualcos’altro, questa storia sta assumendo i toni di un film sentimentale per il pilota e la cantante.

Hamilton e Shakira in love, i dettagli

Shakira ha tratto anche successo dalla separazione con Piquè, basti pensare al brano dedicato sul suo tradimento e diventato ben presto una hit mondiale. Un modo come un altro per affrontare la vicenda, portando decisamente acqua al suo mulino tanto da essere diventata un idolo per le femministe. Vuole cambiare pagina e lo farà con il pilota, Hamilton avrebbe raggiunto Shakira in Spagna, secondo il tabloid argentino Infobae.

Gli incontri sarebbero avvenuti in un luogo esclusivo delle Balneari: il pilota avrebbe così raggiunto la star della musica per passare la notte in compagnia. Il tabloid riporta come il pilota inglese abbia raggiunto l’artista sudamericana per tre volte in villa, nella notte, per incontrarla. Visto nella sua abitazione, quindi, e rimasto per un bel pezzo: indiscrezione che ora alimenta il dibattito tra i fan di entrambi.

Si era parlato in passato di semplice amicizia, e dei loro incontri svolti sempre con tanta gente intorno e con comitive di persone che potevano confermare la voglia di partecipare a feste in comune. Ora, invece, le cose sembrano cambiare: Hamilton e Shakira in intimità, la news fa il giro del mondo e alimenta lo sport, la musica e il gossip. Tutto ciò cambia anche le carte in tavola, nei giorni scorsi si parlò di altri flirt per entrambi: forse una mossa per distogliere l’attenzione da una situazione che potrebbe essere più evidente prossimamente.