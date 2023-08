Inter choc, via un altro titolarissimo: 80 milioni di euro

Una clamorosa ipotesi in casa Inter per il mese di agosto: 80 milioni, il big può davvero lasciare i nerazzurri

Dzeko, Lukaku, Brozovic, Gagliardini, Skriniar, D’Ambrosio, Handanovic e Onana: sono solo alcuni dei nomi che non fanno ormai più parte dei piani futuri dell’Inter. Reduce da una stagione decisamente positiva, il club lombardo non intende assolutamente fermarsi.

Continuare a crescere, tentando di competere ad alti livelli – tanto in Serie A, insidiando il Napoli, quando in Champions League – raggiungendo magari la seconda stella e ed il quarto successo nella massima competizione europea. Ed in tal senso, se la rivoluzione alla squadra meneghina è cominciata, adesso non ancora tutto sembrerebbe essere già stato fatto.

Anzi. Il calciomercato della ‘Beneamata’ passerà ancora da diversi cambiamenti che da qui al prossimo 1 settembre potrebbero mutare pesantemente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I diversi reparti hanno già subito degli accorgimenti, tanto in entrata quanto in uscita.

In questo momento si sta seriamente valutando l’arrivo di una nuova punta centrale, con il nome di Scamacca che parrebbe in pole position. E se a centrocampo è nata una nuova stella, con Frattesi che a suon di gol sta trascinando la squadra di Inzaghi in queste amichevoli estive, l’ipotesi di nuovi addii alla Milano nerazzurra prendono pericolosamente corpo.

80 milioni per l’addio di Barella: il piano di Marotta

Occhio, perchè dopo Onana che è finito per quasi 60 milioni al Manchester United, un altro big sembrerebbe poter fare le valigie e lasciare l’Inter nel mese di agosto. Parliamo di Nicolò Barella, mai dichiarato ufficialmente incedibile dai vertici nerazzurri e seguitissimo all’estero.

Diversi i top club che farebbero follie per garantirsi il cartellino dell’ex Cagliari a partire dalla prossima stagione. Il presidente Steven Zhang parrebbe infatti disposto ad ascoltare le proposte che arriveranno di qui a breve per Barella: almeno 80 i milioni pretesi per la cessione di uno dei suoi gioielli più luminosi. Prendere quindi in considerazione la cessione solo per una cifra davvero elevata come quella sopracitata: e intanto, sarebbero due i top club maggiormente intenzionati a farsi avanti per il tuttofare di Inzaghi.

Da un lato il PSG, con Verratti ormai out verso l’Arabia Saudita e la probabile partenza di Renato Sanches per il quale sembra mantenersi molto calda la pista Roma. D’altro canto, però, anche Erik ten Hag ed il Manchester United hanno puntato al cartellino di Barella e si sa come all’Old Trafford vi siano le capacità economiche per concorrere fino alla fine ad uno dei colpi potenzialmente più costosi dell’estate.