Juventus-Donnarumma si può fare: l’affare prende quota

La Juventus sta preparando una trattativa a dir poco interessante: si tratta infatti dell’ambizioso ritorno in Italia di Donnarumma

Gigio Donnarumma all’estero non si è distinto come tutti speravano. Soprattutto in ambito di competizioni europee col suo club, il Paris Saint Germain, alcune serate non sono state propriamente indimenticabili. Tuttavia la qualità rimane, e al netto del momento resta pur sempre uno degli estremi difensori più forti che ci siano in circolazione.

A sorprendere ancora oggi è la sua carta d’identità, specie se si considera il quantitativo di partite disputate. Classe 1999, da professionista ha giocato ben 270 partite col club e 54 con l’Italia. Oltre 300 presenze in carriera all’età di soli 24 anni. Esperienza mista ad un’età in cui è tutto ancora da definire, per quanto ovviamente le sue capacità siano ben note. Il suo è un profilo che ha sempre attirato a sé l’interesse di molti club.

E infatti, dopo la questione riguardante il mancato rinnovo col Milan è arrivato l’interesse del Paris che lo prese a zero. Interesse che si è poi concretizzato con un’offerta praticamente esigua, considerando che i rossoneri hanno perso il loro promettente portiere a titolo gratuito. Nonostante un inizio in salita, pian piano il giocatore italiano ha iniziato a guadagnarsi l’interesse dell’allenatore, che ai tempi era l’argentino Mauricio Pochettino.

Col tempo poi le cose sono cambiate, e Gigio è divenuto sempre più centrale nel progetto. Ad oggi, però, sembra che l’estremo difensore stabiese sia pronto per cambiare aria. Prendendo in considerazione anche un clamoroso ritorno in Italia, dove le cose per lui a livello “ambientale” non sono terminate nel migliore dei modi. Un dibattito eterno con i suoi ex tifosi che potrebbe rendersi più aspro, visto l’interesse della squadra menzionata.

Sembra infatti che la Juventus possa pensare di riportare nel campionato italiano l’ex portiere del Milan. Non sarà una trattativa facile, ma nulla va escluso. Anche e soprattutto per un motivo in particolare.

Donnarumma alla Juve: le quotazioni cambiano

I tifosi credono fermamente al fatto che Donnarumma possa approdare alla Juventus. Il motivo? Un fattore esterno che è spesso e volentieri origine di rumors. Sembra infatti che i bookmaker abbiano improvvisamente abbassato la quota di trasferimento del portiere a Torino: da 8.00 a 5.00 per la precisione.

Dietro a questo aumento di fiducia c’è un motivo particolare. Ovvero il potenziale interesse del Bayern Monaco per Szczesny, con i bavaresi ancora alla costante ricerca di un eventuale sostituto per Sommer. Per il momento tutto è ancora in stand-by.