Milan, caso De Ketelaere: arriva la soluzione che spiazza tutti

Charles De Katelaere è uno dei casi da risolvere in casa Milan: spunta la soluzione che lascia tutti senza parole

Nel mercato pirotecnico che sta facendo il Milan quest’estate, c’è un caso che i rossoneri vogliono e devono risolvere prima dell’inizio del campionato.

È la situazione che coinvolge Charles De Ketelaere, il ‘fiore all’occhiello’ dell’ultima campagna acquisti targata Maldini, rivelatosi però a tutti gli effetti un vero e proprio flop. Lo score della scorsa stagione parla in maniera eloquente: il belga, arrivato dal Brugge per oltre trenta milioni di euro, non è mai riuscito a dare il suo contributo in campo.

Trentanove presenti, un solo assist e nessun gol i numeri di una stagione che avrebbe dovuto vederlo protagonista. Così non è stato perché Stefano Pioli lo ha ben presto relegato in panchina, utilizzandolo poi con il contagocce.

Ora con la rivoluzione estiva e gli otto acquisti già arrivati in rossoneri, per il 22enne belga di spazio non c’è, anche perché il Milan si schiererà con il 4-3-3, modulo che non prevede il trequartista. Ecco la necessità allora per il club lombardo di trovargli una sistemazione, tenendo d’occhio però anche il bilancio.

Serviranno almeno 28 milioni di euro per evitare la minusvalenza, una cifra che – considerato lo scorso campionato – non tante squadre sono disposte a spendere. Nel mirino del Psv, che lo chiede però il prestito, corteggiato anche dal Marsiglia, ora per De Ketelaere è spuntata una nuova sorprendente destinazione.

Calciomercato Milan, sorpresa De Ketelaere

Il trequartista belga può lasciare il Milan in questa finestra di mercato e sulle sue tracce si è messo anche un club spagnolo. Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, tra le pretendenti del 22enne di Bruges si è inserita anche la Real Sociedad.

La società spagnola disputerà la prossima Champions League e sarebbe la destinazione ideale per il rilancio del talento belga. L’affare però presuppone che dalla Liga arrivi una proposta che soddisfi le richieste milaniste. Come detto, in Via Aldo Rossi non possono accettare proposte inferiori ai 28 milioni di euro per evitare di iscrivere a bilancio una minusvalenza.

Da San Sebastian non è ancora arrivata una proposta ufficiale ed è anche da vedere quale sarà la reazione rossonera davanti ad un’offerta che contempli il prestito per una stagione più un diritto/obbligo di riscatto. La certezza è che per De Ketelaere spazio nel nuovo Milan non c’è e che entro la fine del mercato bisognerà trovargli una nuova squadra. La Real Saragozza è tra le pretendenti.