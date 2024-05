PSG, domani c’è il Dortmund. Luis Enrique: “Dobbiamo essere migliori dell’avversario”

Domani sera il PSG ospiterà il Borussia Dortmund nella semifinale di ritorno di Champions League. Si ripartirà dall’1-0 dell’andata in favore dei gialloneri, che a Parigi cercheranno di difendere il vantaggio accumulato in Germania. La formazione francese non può nuovamente fallire e vuole cercare di centrare l’obiettivo dichiarato da diversi anni.

Il tecnico dei francesi, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa: “È una mentalità perfetta per affrontare un episodio della tua vita professionale o personale. Essere sempre preparati al fatto che le cose vadano male ed essere colpiti il ​​meno possibile e poter ottenere un buon risultato. Abbiamo passato tutta la stagione a parlare delle partite con i giocatori e delle ingiustizie. La palla esce? Continuate. C’è un errore? Non lamentatevi”.

Un aiuto importante dovrà arrivare dai tifosi: “Abbiamo l’assoluta garanzia che i tifosi saranno con noi. Soprattutto quando le cose vanno meno bene. L’abbiamo visto a Dortmund, è stato magnifico. Spero che potremo festeggiare il raggiungimento della finale”.

Il PSG dovrà dimostrare di avere la giusta mentalità, senza farsi prendere da un’euforia che – se troppo travolgente – potrebbe avere l’effetto contrario: “Se cambia il punteggio, cambierà l’atteggiamento ma la nostra mentalità è quella di giocare qualunque sia il risultato, per essere migliore dell’avversario. L’obiettivo non è vincere con due gol, ma vincere la partita. Possiamo segnare due gol in tre minuti ma puoi anche soffrire. Devi concentrarti in attacco e in difesa, se subiamo solo un gol, è non importa. Se segniamo due gol molto velocemente, l’avversario dovrà reagire”.