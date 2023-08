Torna Sanchez: firma con la rivale dell’Inter

Sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di un ritorno in Italia per l’ex Inter Alexis Sanchez

Alexis Sanchez di nuovo in Italia non è solo una fantasia dell’ultimo mese di mercato. Già, perché il “nino maravilla” ha voglia di rimettersi in gioco dopo la fine del rapporto con il Marsiglia.

Arrivato dai nerazzurri la scorsa estate a costo zero, il cileno con il club francese si è reso protagonista di una grande stagione, concludendo la propria annata con diciotto reti e tre assist in 44 partite disputate tra campionato e coppe. Numeri che, nonostante l’età che avanza, stanno a testimoniare quanto Sanchez possa ancora essere determinante nel calcio che conta.

Oggi svincolato, l’attaccante sudamericano sta aspettando l’offerta giusta per rimettersi in gioco nel nostro campionato. A tal proposito, l’ex Marsiglia si è proposto a un top club che ci sta riflettendo seriamente.

Ritorno in Italia possibile per Sanchez, c’è la Roma: Tiago Pinto dubbioso

Come già accennato, per Alexis Sanchez un ritorno in Italia non pare impossibile. Il cileno, infatti, è intenzionato a rilanciarsi e non è da escludere il nostro campionato dopo lo svincolo dal Marsiglia.

Chi può dargli questa chance è la Roma, alla costante ricerca di un attaccante da regalare a José Mourinho. Visto l’infortunio di Abraham, che lo terrà ai box per diversi mesi, ora lo “special one” si trova con il solo Belotti a disposizione. Per questo motivo Tiago Pinto sta cercando di chiudere qualche operazione, con il nome di Marcos Leonardo che nelle ultime ore pare aver preso sempre più piede. Fino a qualche mese fa vicino alla Lazio, per il talento brasiliano possono ora aprirsi le porte della capitale di sponda giallorossa.

Sanchez si potrebbe proporre visto il periodo di adattamento che dovrà affrontare il classe 2003 in caso di acquisto. Chi ha dubbi importanti è Tiago Pinto, che non sembra intenzionato ad affondare per riportare in Italia il cileno. Con Morata che ha dei costi proibitivi, e con Scamacca che salvo clamorosi ribaltoni è destinato all’Inter, non è però da escludere che il dirigente giallorosso accontenti Mourinho con l’acquisto di un attaccante di spessore.

Sanchez sarebbe il profilo perfetto, che andrebbe ad aggiungere una quantità di goal importanti che alla Roma mancano da tempo. Il classe 1988 si è proposto, ora tocca a Pinto approfittarne e affondare il colpo. Le prossime settimane possono rivelarsi decisive.