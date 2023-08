Ferrari, sorride il Cavallino: i risultati dell’ultimo semestre

Il 2023 non era cominciato bene per la Ferrari e i suoi tifosi, ma gli ultimi dati sono esaltanti: a Maranello ora rialzano la testa

Fiducia quasi totale nella Ferrari, nonostante tutto. Perché gli ultimi segnali mostrati dalla Rossa in pista a Spa, soprattutto nelle Qualifiche del Gran Premio e nella gara lunga, sono state confortanti. Per questo la pausa è arrivata al momento giusto e ora tutti aspettano.

Tra un mese, domenica 3 settembre, ad una settimana dal GP d’Olanda a Zandvoort che sarà l’ennesima festa per Max Verstappen, è in programma il Gran Premio d’Italia a Monza. Non è ancora tutto esaurito, ma il trend delle vendite da immagine che lo sarà. E buona parte della pista brianzola sarà colorata di rosso, non ci sono dubbi.

Così come non ci sono dubbi al momento sulla fedeltà che presto giurerà Charles Leclerc al Cavallino. La scorsa primavera le voci di un clamoroso scambio tra lui e Lewis Hamilton, oppure quelle di una super coppia insieme all’inglese a Maranello, erano diventate rimbombanti.

In realtà non succederà nulla di tutto questo perché presto il sette volte campione del mondo annuncerà di aver rinnovato con la Mercedes fino al 2025. Così sarà anche tutto apparecchiato per un’altra comunicazione ufficiale. Quella del proseguimento di Leclerc con il suo legame alla Ferrari, almeno fino al 2026.

Negli ultimi tempi lo ha fatto capire spesso sia con le sue parole a margine delle gare che con le sue prestazioni in pista. Lui crede ciecamente al fatto che il progetto tecnico migliorerà e soprattutto quello futuro lo potrà far tornare a lottare per il Mondiale. Quindi non ci sono motivi logici per cambiare e l’annuncio potrebbe arrivare anche a Monza.

Ferrari, sorride il Cavallino: questi numeri sono davvero impressionanti, i tifosi possono fare festa

Nello sport però più delle parole contano i numeri e le vittorie. Come quella che un mese fa ha fatto urlare di gioia i tifosi della Rosse, quando la è tornata a trionfare alla 24 ore di Le Mans, al debutto in classe regina nel Mondiale WEC.

E poi ci sono altri numeri, quelli relativi al bilancio della Ferrari per il secondo trimestre 2023 appena illustrati agli azionisti che confermano l’ottimo stato di salute dell’azienda. Maranello ha chiuso con ricavi netti pari a 1.474 milioni di euro, per un aumento del 14,1% rispetto all’anno precedente.

Nell’ultimo trimestre utile sono state consegnate 3.392 auto, cioé -63 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma in compenso il pubblico è rimasto fedele: nella regione EMEA di cui fa parte anche l’Italia è stato registrato aumento del 17,3%. Fa da bilanciamento per le Americhe che invece hanno subito un calo del 17,5%. Invece la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan sono stabili rispetto all’anno precedente.

Quali sono i modelli guida in questo momento per le Rosse? Certamente la 296 GTB, la Roma e la Portofino M. Inoltre durante l’ultimo trimestre sono anche partite le prime consegne della Purosangue.

Guardando i dati sui ricavi, quelli da automobili e parti di ricambio sono stati pari a 1.259 milioni di euro, numeri in crescita del 14,9%. Invece i ricavi da sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio hanno raggiunto 147 milioni di euro, anche qui in crescita del 20,3%, Infine è arrivata una conferma da parte dell’ad Ferrari, Benedetto Vigna. “Presenteremo la prima Ferrari elettrica nel quarto trimestre del 2025”.