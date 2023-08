Ancora un problema: salta il colpo in casa Napoli

Un altro problema in casa Napoli: a quanto pare non arriverà il calciatore nella squadra campione di Italia, anche se l’interesse degli azzurri è sempre vivo

Il Napoli depenna dalla lista dei calciatori interessanti anche il profilo di Kevin Danso. Il centrale del Lens, nel pomeriggio di giovedì 3 agosto, ha firmato il rinnovo proprio con il club francese. Proprio questi ultimi lo hanno annunciato con un tweet con tanto di “presa in giro” nei confronti del club partenopeo che aveva mostrato molto interesse.

Allo stesso tempo, però, un’altra cattiva notizia sta per arrivare al presidente Aurelio De Laurentiis. Un altro degli obiettivi dei partenopei potrebbe seriamente sfumare visto che ci sarebbero non pochi problemi per un suo possibile trasferimento. I campani, però, faranno di tutto per fare in modo di andare avanti in questa trattativa.

Non è affatto un mistero che il Napoli voglia, a tutti i costi, un nuovo difensore centrale. Magari poco prima dell’inizio del campionato (si scenderà in campo il 19 agosto contro il Frosinone allo ‘Stirpe’). La partenza del sudcoreano Kim Min-Jae è stata un duro colpo non solamente per la squadra, ma per l’intera tifoseria. La stessa che, anche per un solo anno, si è innamorata delle sue giocate e, soprattutto, del suo incredibile impatto con il campionato di Serie A. Una avventura che è durata solamente un anno.

Napoli, obiettivo quarto centrale: da Kilman a Mavropanos

Ora che il presente di Kim si chiama Bayern Monaco, la dirigenza azzurra vuole dimenticarlo. Possibilmente con un nuovo acquisto. Il nome che piace al direttore sportivo Mauro Meluso è quello di Max Kilman del Wolverhampton. Questo è quello che fa sapere il quotidiano “Il Mattino“. Allo stesso tempo, però, sarebbero nati i primi problemi con la società inglese. La stessa che, a dire il vero, sarebbe anche aperta ad una possibile cessione. Ma la strada è tutt’altro che semplice.

Per il semplice motivo che i ‘Wolves’ avrebbero aperto alla cessione in prestito (oneroso) con obbligo di riscatto, ma la difficoltà più grande riguarderebbe un bonus alla firma richiesto dallo stesso entourage del calciatore. Proprio per questo la trattativa potrebbe saltare. Nel frattempo il Napoli non demorde e continuerà, fino all’ultimo, a far cambiare idea alla società.

Nel caso in cui le cose, però, non dovessero andare affatto bene allora il Napoli opterà per il piano “B” ed anche “C”. Gli stessi che portano i nomi di Josip Sutalo (della Dinamo Zagabria) e Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda.