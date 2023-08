Kayla Simmons, vacanze bollenti in Grecia: foto a rischio ban

La stupenda ex pallavolista americana, Kayla Simmons, lascia senza fiato i fans: lo scatto dalle acque greche ha mandato in tilt il web

L’America, per quanto sconfinata e sterminata, ormai non le basta più. Del resto nell’epoca della globalizzazione e dei continui spostamenti per lavoro o per diletto, perchè non portare la propria travolgente bellezza – grazie alla quale è diventata famosissima, con oltre 1 milione di followers su Instagram – in giro per il pianeta?

Già perchè un conto è farlo dalle proprie spiagge, un altro è farlo dallo lontana Grecia, che ormai è tutta ai suoi piedi. Kayla Simmons ha davvero preso alla lettera il concetto di ‘battere il ferro finchè è caldo’, decidendo di osare sempre di più nelle sue piccanti condivisioni social.

Già dominatrice incontrastata della bella stagione, che porta con sè bikini striminziti e pose maliziose come se piovesse, la stupenda 27enne nativa della Florida sta aumentando la sua popolarità giorno dopo giorno. Il derby ‘tutto curve’ con Rachel Stuhlmann, altra bellezza a stelle e strisce, già influencer numero uno del tennis, è stato stravinto a colpi di esplosività.

Il prodotto della Marshall University di Miami, dove ha giocato a pallavolo fino a quando ha capito che forse la sua carriera si sarebbe potuta sviluppare più velocemente ‘sfruttando’ gli incredibili doni che Madre Natura le ha elargito, si è concessa una vacanza in Europa. Da qui, su una barca che si appresta ad attraccare, Kayla ha regalato l’ennesima chicca di un’estate sempre più bollente. E non solo per le torride temperature.

Kayla Simmons, lo shooting è indimenticabile

Eccola, la bomba sexy made in Florida. In piedi, di spalle, affacciata a guardare quanto manchi all’arrivo al porto, la conturbante super modella mostra un lato B che è già leggenda. Non nuova alla valorizzazione personale del proprio corpo, Kayla spesso si è concentrata sul suo prorompente seno, mostrato in tutte le salse possibili, non disdegnando comunque condivisioni che mettessero in evidenza succinti tanga che lasciavano poco spazio all’immaginazione.

La foto ha fatto ovviamente il pieno di like, suscitando anche commenti in qualche caso oltre le severe ma giuste policy dei social. L’istantanea rischia di essere cancellata dal web se gli utenti non ‘ammorbidiscono’ i loro entusiastici giudizi.

Del resto si fa fatica a trattenersi alla vista di cotanta bellezza. Considerando l’enorme successo che l’atleta riscuote ogni qual volta aggiorna i fans su momenti più o meno privati della sua vita, aspettiamoci altri shooting da urlo. Ammirando le sue straordinarie forme, esposte con la naturalezza di chi sembra nata per posare davanti all’obiettivo.