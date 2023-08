Torna Luciano Spalletti, la destinazione è impensabile

Luciano Spalletti potrebbe già tornare in panchina e con una meta imprevista, il tecnico di Certaldo è pronto al ritorno in tuta e fischietto

Il tecnico campione d’Italia osserva la situazione di qualche big, già ben prima dell’inizio dei campionati tira aria di rivoluzione e Spalletti sarebbe la soluzione ideale da prendere in corsa.

La pausa di riflessione dal calcio potrebbe durare meno del previsto, tra la voglia di tornare in panchina e soprattutto la necessità di avere un allenatore di grande livello. Luciano Spalletti potrebbe così interrompere ‘presto’ la sua vacanza dalla panchina: il tecnico di Certaldo è cercato e il ricordo dello scudetto conquistato giocando a meraviglia resta vivo in tutta Europa.

I top club non hanno dimenticato il Napoli che dava spettacolo e l’allenatore capace di coordinare al meglio i tanti talenti, ecco allora come all’orizzonte spunta un’opportunità importante per il futuro.

Spalletti in panchina, un top club è pronto: incastro col PSG

La situazione dei mister, anche a inizio campionato, resta un bel rebus, considerando come alcuni allenatori stiano diventando sempre più esigenti e come le società siano sempre in movimento frenetico. Ecco allora come un esonero clamoroso potrebbe giungere in porto o possono essere delle dimissioni a togliere l’imbarazzo, scatenando però l’entusiasmo dei tifosi proprio nel trovare un sostituto degno. Luciano Spalletti al Psg, l’ipotesi può essere tenuta calda proprio in attesa di capire meglio cosa succede in casa francese.

Quanto trapelato su Luis Enrique conferma come i francesi non siano sereni, le voci sulle dimissioni del tecnico iberico stanno turbando tutto l’ambiente. Il Psg ha provveduto a smentire questa opzione, ma qualcosa comunque bolle in pentola, in quanto proprio il club ha fatto un comunicato in fretta e furia che non ha convinto più di tanto i tifosi. Resta ancora in bilico per altro la posizione di Luis Campos e un nuovo ds potrebbe proprio scegliere per la rivoluzione immediata.

Spalletti al Psg sarebbe un’opzione importante, resterebbe da capire con quali tempistiche. Un conto sarebbe averlo ad agosto, col mercato aperto, e un altro invece nel corso della stagione, potendo incidere ben poco col mercato. Il tecnico italiano vorrebbe gente affamata e non certo star dalla pancia piena, su questo non ci sono dubbi: la missione in Francia avrebbe lo scopo di puntare soprattutto alla Champions League, vera ossessione del Psg che ha speso un miliardo di euro nel corso del tempo solo per vincere la Ligue 1, e nemmeno in tutte le stagioni.

Si tratta di una semplice ipotesi, visto che per ora Luis Enrique dovrebbe continuare a Parigi, fermo restando i recenti problemi.