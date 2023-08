Leclerc e la Ferrari: una firma da 185 milioni di euro

Con il Mondiale di Formula 1 praticamente chiuso da Marc Verstappen e la Red Bull a tenere banco è il mercato: Charles Leclerc è pronto

Fedeltà ai colori e alla squadra, parole che ormai nel mondo dello sport sembrano diventate rare. Nella Formula 1 però esistono anche eccezioni. Come quella di Michael Schumacher, che è rimasto legato alla Ferrari undici anni e solo dopo una lunga inattività è ripartito con Mercedes. Come quella di Lewis Hamilton che è con i tedeschi dal 2013. E come Charles Leclerc che sta per mettere una firma importante sul contratto.

In fondo per lui sarà ancora una volta inseguire Verstappen. L’olandese sta per vincere il terzo titolo consecutivo al volante della Red Bull ed è legato al mondo dell’azienda austriaca dal 2015, quando ha debuttato con l’allora Toro Rosso. Così sarà almeno fino al 2028, data di scadenza del suo attuale contratto, e poi vedremo.

Charles invece è arrivato a Maranello nel 2019, allora fortemente voluto da Sergio Marchionne, e ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà alle Rosse fino al 2024. Tecnicamente non è in scadenza, così come Carlos Sainz che al momento ha lo stesso tipo di rapporto. Ma da tempo le voci sul futuro si inseguono.

Fred Vasseur, fin da quando ha cominciato il suo lavoro come team principal Ferrari al posto di Mattia Binotto, ha spiegato che tutti i discorsi sui rinnovi dovevano essere rimandati. Nessun disprezzo dei piloti, solo una questione di priorità rispetto ad un nuovo progetto tecnico che poi in pista non ha fornito le risposte attese da tutti.

Leclerc e la Ferrari: sta per arrivare l’annuncio che cambierà tutto

Adesso però i tempi sembrano essere maturi almeno per un annuncio, perché sono arrivati diversi segnali in questo senso. Dopo una primavera fatta di chiacchiere e voci clamorose, compresa quella dello scambio tra Leclerc e Hamilton, a Maranello hanno idee chiare sul futuro.

La conferma arriverà molto probabilmente a Monza nel primo weekend di settembre. Il Gran Premio d’Italia, tutti i vertici dell’azienda a cominciare dal presidente John Elkann e dall’ad Benedetto Vigna, schierati nel paddock. E un primo tassello per le prossime stagioni, con la firma di Leclerc sul nuovo contratto.

Come spiega la testata francese sportune.20minutes.fr, infatti, sarà di nuovo un contratto per 5 anni, ma con una formula particolare, quella del 2+3. Non è la classica offerta del supermercato, ma piuttosto quello che hanno deciso le due parti pensando anche alle rivoluzioni in corso.

Dal 2026 cambierà molto sia per i motori che per i carburanti in Formula 1 e quindi i valori potrebbero essere ribaltati. Così il monegasco fino alla stagione 2026 non avrà clausole di uscita. Invece nelle tre stagioni successive, in base alle prestazioni e ai risultati, potrà anche decidere eventualmente di accettare altre proposte.

Ci sarebbero già anche le cifre. L’accordo totale prevede 185 milioni di euro complessivi con un incremento per premiare la fedeltà di Leclerc anche se la Ferrari non dovesse vincere il Mondiale. Un anno in più rispetto a Verstappen e uno stipendio che tra cinque anni potrebbe arrivare a 50 milioni di euro.