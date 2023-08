Tegola in Serie A: salta l’esordio in campionato

Sfortuna per un centrocampista: salta l’esordio nella nuova Serie A 2023/24. Svelata l’entità dell’infortunio

Niente debutto in Serie A 2023/24 per il giocatore del Napoli: il centrocampista salterà la prima partita a causa infortunio.

Un duro colpo per il Napoli e per Frank Anguissa, il centrocampista camerunense, costretto a fermarsi a causa di un infortunio durante un allenamento a Castel di Sangro. L’atleta è stato sottoposto a esami presso la clinica Pineta Grande, e purtroppo i risultati non sono stati confortanti.

Gli esami strumentali hanno rivelato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra di Anguissa. Questo tipo di infortunio richiede un adeguato percorso riabilitativo, e il centrocampista azzurro ha immediatamente iniziato il suo cammino verso la guarigione. Tuttavia, la sua partecipazione alle prossime settimane di preparazione e ai primi incontri della stagione è ora messa in dubbio.

La notizia dell’infortunio ha gettato un’ombra sulla preparazione di Anguissa e sulla squadra del Napoli. Il centrocampista dovrà restare a Castel di Sangro, svolgendo un lavoro a parte per cercare di tornare in campo il prima possibile. Tuttavia, si prevede che dovrà saltare le prossime amichevoli.

Anguissa a forte rischio per la gara contro il Frosinone: i tempi di recupero

Il vero punto interrogativo riguarda la sua presenza all’esordio contro il Frosinone.

I tempi di recupero stimati variano da 2 a 3 settimane, ma la situazione sarà rivalutata man mano che la riabilitazione proseguirà. La speranza è che Anguissa possa tornare in campo nel minor tempo possibile, ma la priorità sarà sempre la sua completa guarigione per evitare recidive o complicazioni.

La notizia dell’infortunio arriva in un momento cruciale della preparazione della squadra e il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, insieme allo staff medico, dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare la mancanza di Anguissa nel centrocampo. La sua assenza rappresenta una perdita importante, considerando le sue qualità tecniche e il contributo che avrebbe potuto dare alla squadra.

Per Frank Anguissa, l’infortunio rappresenta un duro colpo. Il centrocampista aveva tanta voglia di dimostrare il suo valore e confermarsi all’interno dello scacchiere titolare del club partenopeo. Ora dovrà affrontare con determinazione il percorso di riabilitazione, lavorando duramente per tornare al 100% delle sue capacità fisiche. I tempi di recupero stimati potrebbero mettere in discussione la sua partecipazione all’esordio stagionale contro il Frosinone. Tuttavia, la sua salute e il suo benessere saranno sempre la priorità assoluta e la squadra farà tutto il possibile per supportarlo nel suo percorso di riabilitazione. Dopo i vari infortuni accaduti a Mario Rui, Elmas, Osimhen e Kvara, la compagine azzurra dovrà fare i conti con l’ennesimo stop di questo precampionato.