“Ricchissime offerte per Pogba”: terremoto Juve

La Juve potrebbe ancora perdere Paul Pogba in questa sessione di mercato: i club arabi non hanno mai mollato la presa

I tantissimi tifosi della Juventus si chiedono se questo potrà davvero essere l’anno del pieno recupero di Paul Pogba. Il centrocampista francese è tornato a Torino la scorsa estate a parametro zero. Come ricorderanno di certo i fan bianconeri, nel 2016 Pogba lasciò la Juve per volare a Manchester, dopo che lo United aveva versato 105 milioni di euro per assicurarsi il futuro campione del Mondo con la Nazionale francese.

Nel 2022 Pogba ha fatto il percorso inverso, anche se la Juve non ha dovuto sborsare nemmeno un euro per il suo cartellino. Tuttavia la Signora non ha praticamente mai avuto a disposizione il Polpo, che ha prima tentato la strada della terapia conservativa per il suo problema al ginocchio e si è poi convinto a sottoporsi all’operazione chirurgica.

Pogba è tornato a farsi vedere nel finale di stagione, ma gli acciacchi sono proseguiti e ancora oggi ci sono molti dubbi sulla sua condizione fisica. Allegri, in una recente conferenza stampa, ha fatto chiaramente capire che le probabilità di vedere Pogba a Udine per la prima di campionato sono decisamente basse. Negli ultimi due giorni il centrocampista francese è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e i segnali sembrano essere confortanti.

Pogba, in arrivo una super offerta dall’Arabia: la Juve non si oppone

Tuttavia, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, prima di poterlo vedere almeno in panchina potrebbe volerci ancora qualche settimana, forse addirittura un mese. Il tecnico livornese è disposto ad aspettarlo, anche perché conosce molto bene il valore del giocatore e quanto può essere importante per il centrocampo bianconero. La dirigenza di Madama, invece, deve necessariamente valutare ogni aspetto, compreso quello economico.

Pogba, infatti, guadagna 8 milioni di euro all’anno (fino al 2026…) e al momento è uno stipendio decisamente non congruo. Ecco perché Giuntoli potrebbe proporre al Polpo una riduzione dell’ingaggio. In alternativa c’è sempre l’interessamento dei club arabi, che non hanno mai mollato la presa su Pogba.

Il giocatore ha più volte ribadito di voler restare alla Juventus e tornare protagonista in bianconero, ma il suo recente viaggio a Gedda – ufficialmente per motivi religiosi, con la Juve al corrente – ha alimentato parecchi rumors sul suo futuro.

Nel campionato saudita il mercato in entrata è aperto fino al 7 settembre, pertanto non è da escludere un affondo last minute da parte di qualche club disposto a ricoprire d’oro il Polpo. Una mossa che alla Juve non dispiacerebbe, dato che consentirebbe alla Signora di abbassare notevolmente il monte ingaggi.