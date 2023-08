Scottante tra i fiori: la Canalis lascia tutti senza fiato

L’ex velina di Striscia la Notizia torna a spiazzare i suoi followers con una foto da urlo: Elisabetta Canalis mai così sexy

Oltre vent’anni fa faceva i suoi esordi in televisione, diventando in brevissimo tempo uno dei sogni più proibiti degli italiani. Adesso la musica per Elisabetta Canalis è tutt’altro che cambiata: la showgirl sarda è sempre sulla cresta dell’onda.

La splendida Canalis ha raggiunto sì un grande successo in Italia ma anche molto più lontano: negli Stati Uniti dove, attualmente, vive. Quasi ogni giorno l’ex velina pubblica sui social, in particolare sulla sua pagina Instagram dove conta oltre 3,5 milioni di seguaci, foto e video decisamente sexy. Tutta la sua bellezza al centro di tutto, una bellezza che da oltre vent’anni è rimasta immutata. Elisabetta Canalis nasce a Sassari il 12 settembre 1978 e a 21 anni, nel 1999, vede decollare la sua carriera televisiva grazie a ‘Striscia la Notizia’.

Antonio Ricci, ideatore del tg satirico che ancora oggi mantiene un’enorme popolarità su Canale 5, la volle a tutti i costi come velina mora. Al suo fianco, per tre anni, la bionda Maddalena Corvaglia con la quale ha coltivato una profonda amicizia incrinatasi da qualche anno. Dopo Striscia, Elisabetta nel 2003 posa per un calendario senza veli pubblicato dalla rivista ‘Max’ che lascia ancora oggi senza parole milioni di italiani.

L’ex velina è così diventata il sogno dei suoi sempre più numerosi ammiratori: a 44 anni la musica non è cambiata e ancora oggi rimane il simbolo della tipica bellezza italiana nel mondo. Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive: da ‘Controcampo’, nella quale era ospite fisso, a ‘Ciao Darwin’ fino alla recitazione vera e propria nella fiction di grande popolarità andata in scena su Canale 5 ‘Carabinieri‘.

Nel 2006 viene scelta per sostituire Michelle Hunziker nell’esilarante sitcom ‘Love Bugs’, al fianco di Fabio De Luigi. Sempre in quell’anno, al cinema, uscì il cinepanettone con protagonisti – oltre alla Canalis – anche Christian De Sica, Sabrina Ferilli e Massimo Ghini: ‘Natale a New York‘. Una fama poi consolidata da ‘La Seconda volta non si scorda mai’, commedia romantica dove interpretò la coprotagonista accanto ad Alessandro Siani.

Fiori e scatto sensuale: la Canalis mai così bella

La sua vita privata è sempre stata oggetto di pettegolezzi e chiacchiericcio: sin dai primi anni ‘2000 quando fece coppia fissa con l’ex bomber di Inter e Milan Christian Vieri. Nel 2010 è stata fidanzata con George Clooney, divo hollywoodiano grazie al quale le si sono spalancate le porte dello spettacolo anche negli Stati Uniti.

Dal 2014 al 2023, la scorsa primavera c’è stato il divorzio ufficiale, Elisabetta è stata sposata con il chirurgo americano Brian Perri. I due, nel 2015, hanno anche avuto la loro unica figlia: Skyler Eva. L’arrivo dell’estate non ha fatto altro che moltiplicare gli scatti decisamente bollenti che l’ex velina pubblica a cadenza quotidiana sulle sue pagine social.

Ed in particolar modo, recentemente, su Instagram Elisabetta Canalis ha reso noti alcuni scatti della sua libreria: uno di questi la ritrae dolcemente, su una sedia in mezzo alla natura, indossare un fiore tra i capelli.

Dolce ma anche sensuale, in uno scatto che ha da esprimere tanto nella sua stessa semplicità. L’ennesimo centro per la showgirl sarda che ha fatto incetta di likes e commenti positivi.