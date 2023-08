L’Inter ora rivede i piani: niente Balogun, Taremi e Arnautovic nel mirino

L’Inter cambia i piani. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno rivoluzionato le idee per questo finale di calciomercato. Marotta e Ausilio avrebbero voluto regalarsi un giovane di prospettiva come Folarin Balogun. Tuttavia, le richieste dell’Arsenal e l’insistente richiesta di Inzaghi di avere un profilo più strutturato fisicamente e d’esperienza hanno convinto l’Inter a virare su altri candidati.

Il dato che balza all’occhio, però, è che nonostante i giorni passino l’Inter continua ad avere l’attacco incompleto. E il tempo stringe.

INTER NIENTE BALOGUN, VIA LIBERA AL MONACO

Dopo la prima offerta di oltre 30 milioni del Monaco, rifiutata dall’Arsenal, è apparso subito difficile che l’Inter potesse accontentare le richieste dei Gunners. Dal canto suo, l’Inter aveva stanziato un budget poco i 30 milioni per provare a portare a Milano l’attaccante esploso con la maglia del Reims. Ecco, quindi, che con il rifiuto opposto ai monegaschi è venuta definitivamente meno la speranza di prendere Balogun. Via libera allora al Monaco che, dopo aver visto l’exploit con i rossobianchi francesi, vuole assicurarsi un talento che può fare la differenza in Ligue 1.

VINCE LA LINEA INZAGHI: OCCHI SU ARNAUTOVIC E TAREMI

Alla fine, a vincere in casa Inter è stata la linea del tecnico piacentino. Per completare l’attacco, a prescindere dall’addio di Joaquin Correa, verrà preso un centravanti esperto. I nomi sul piatto dei nerazzurri sono quelli di Marko Arnautovic. L’intenzione dell’Inter è prendere uno dei due risparmiando il più possibile sul budget stanziato. A quel punto i nerazzurri decideranno se investire su un difensore. In alternativa, in caso di addio del Tucu decidere se provare a chiudere per entrambi.

ARNAUTOVIC, RITORNO ALL’INTER?

Per il centravanti austriaco del Bologna, il trasferimento alla Beneamata sarebbe un ritorno. Infatti, Marko è già stato al club milanese nella stagione del Triplete, senza però trovare spazio. Ora Marotta e Ausilio, viste le ultime due buone stagioni col Bologna, lo vorrebbero come centravanti di scorta. Una scelta intelligente, considerato che come Dzeko (con meno qualità del bosniaco), Arna ha qualità per giocare con la squadra. L’Inter conta sulla volontà del giocatore, voglioso a 34 anni di spendere le ultime carte della sua carriera in una big. Ci sarà comunque da trovare un accordo col Bologna. I rossoblù con due anni di contratto ancora in mano chiedono almeno 10 milioni per il cartellino.

SITUAZIONE TAREMI

L’altra soluzione sul taccuino dell’Inter è quella di Mehdi Taremi. Classe 1992, reduce da ottime stagioni in maglia Porto, con cui ha segnato 80 gol in 149 gare. Esperto e in possesso di qualità fisiche e tecniche molto importanti, Taremi potrebbe lasciare i Dragoni portoghesi in questa estate. L’Inter spera nello sconto rispetto ai 30 milioni di valutazione, per via del contratto in scadenza nel 2024. La concorrenza comunque non manca per il bomber iraniano, visto che piace anche Milan, ora defilato a causa del prezzo, e Tottenham che proprio in queste ore sta cedendo Harry Kane al Bayern Monaco.