Inter, due settimane al via ma l’attacco è ancora incompleto

Dopo aver risolto il nodo portiere con l’arrivo di Yann Sommer, l’Inter è alle prese con la situazione attacco. I nerazzurri non hanno ancora completato il reparto offensivo e a sole due settimane dal via del campionato. Numericamente nel reparto di Inzaghi manca un elemento e anche la situazione di Correa non è chiara.

INTER, PER L’ATTACCO IL SOGNO È BALOGUN

Per coprire il posto vacante nei quatto del reparto avanzato, Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino Folarin Balogun. L’americano è sempre stato la prima scelta dei nerazzurri, e la sua trattativa è tornata in auge dopo aver mancato l’arrivo di Scamacca, finito all’Atalanta. Ora, per l’Inter è il momento di spingere per lo statunitense 30/35 milioni per accontentare l’Arsenal e qualche bonus per accontentare i londinesi. Sul giocatore esploso al Reims c’è anche il Monaco, anche se l’intenzione di Balogun al momento sarebbe quella di accasarsi a Milano.

Esistono anche alternative. Una è Taremi, l’iraniano classe 1992 del Porto e sempre valida è vivo l’interesse anche per Beto. Entrambi i profili sono più adatti alle caratteristiche cercate da Inzaghi, ma anagraficamente la soluzione Balogun è più attraente.

CORREA IN BILICO

A sole due settimane dall’inizio del campionato, anche il Tucu Correa rischia di saltare. L’argentino ha concluso un biennio negativo in nerazzurro. Dopo averlo riscattato per circa 30 milioni di euro, ora però l’ex Lazio sembra essere arrivato al suo breve ciclo nerazzurro. Due stagioni deludenti, poche reti e contributo minimo all’attacco e alla causa della squadra Inzaghi. Proprio il tecnico nerazzurro è probabilmente il più deluso dal contributo del suo pupillo.

Joaquin potrebbe dunque essere in uscita dalla squadra nerazzurra. L’addio di Correa però è subordinato all’arrivo di un centravanti che copra lo spazio libero lasciato dal mancato arrivo di Lukaku. L’Inter risolverà prima la questione terzo attaccante, e poi valuterà la posizione di Correa nell’attacco nerazzurro.