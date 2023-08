Emanuele Folliero pazzesca: il costume esplode

Emanuela Folliero è tornata protagonista, il volto di Mediaset con le foto in piscina scatena letteralmente i commenti dei fan sui social

Emanuele Folliero è scatenata, vive un’estate di grande relax e lo dimostra proprio agli occhi dei suoi fan, un fisico statuario che lascia di stucco, dimostrando una bellezza senza età.

L’estate lancia le influencer e rilancia anche quei volti che sembravano un po’ passati in secondo piano. Il pubblico italiano però non ha mai dimenticato la bellezza e la classe di Emanuela Folliero, annunciatrice di Rete 4 entrata nel cuore del pubblico.

Il volto di Mediaset per anni ha accompagnato le prime visioni, mostrando sempre un sorriso contagioso all’ora di cena. Una donna che lasciava senza fiato, una bellezza prorompente che si ripropone per i social anche a distanza di qualche anno.

Emanuela Folliero, un fisico che infiamma i fan

Protagonista tempo fa di un incidente domestico comunque superato, Emanuela Folliero è ora in formissima per l’estate. E lo dimostra senza problemi ai suoi fan, le sue ultime foto sui social confermano come sia nel pieno dell’entusiasmo e rilassata al meglio. Così, sorprende – ma mica tanto – scorgere le foto della Folliero che, superati i cinquant’anni, può essere ancora come esempio per le tante influencer che cercano gloria sui social. Le ultime foto lo confermano, Emanuela Folliero in costume è ancora una donna seguita e piacente.

Lo confermano i fan che hanno così commentato con gioia gli ultimi scatti, andando così a scorgere la bellezza della Folliero sul suo profilo. 56 anni ben portati, l’ex volto di Mediaset non si nasconde e mostra il suo fisico, pur con qualche smagliatura lasciata dal tempo che non intacca un fascino da favola, così la pensa il pubblico del web, che ha fatto confronti anche con le altre influencer. Senza trucchi e senza filtri, la prova costume è ampiamente superata per la Folliero.

Classe 1965, è ancora molto seguita dai fan, sui social è diventata ora un’influencer di peso. Conta più di 300mila followers, sa benissimo come tenere viva l’attenzione del pubblico. Con classe e determinazione si pone all’attenzione del web e potrebbe anche essere rilanciata nella prossima stagione televisiva.

La Folliero ha dimostrato di avere un talento polivalente, oltre ad essere annunciatrice, ha condotto programmi e serate, nonché ha partecipato a qualche film come attrice. Un’altra chance di rilancio sarebbe più che giusta per la stagione 2023-24.