Tifosi del Napoli in estasi: colpo dal Manchester United

I tifosi del Napoli sono in estasi. Dal Manchester United potrebbe arrivare un colpaccio che in tanti non si sarebbero mai aspettati

Dopo aver ceduto Kim Min-Jae al Bayern Monaco, ad una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro, i partenopei stanno cercando con carattere d’urgenza un nuovo centrale che possa guidare la difesa. Le opzioni sono numerose, e anche di un certo spessore. Le richieste economiche sono chiaramente elevate, ma grazie alla maxi cessione concretizzata dalla società i soldi non mancano di certo. E verranno reinvestiti ottimamente.

Sul mercato ci sono parecchi giocatori disponibili, sia liberi che in procinto di scadenza. E totalmente indolenti al fronte delle tante richieste di rinnovo. Proprio di recente il club sta lottando con le unghie e con i denti per evitare di perdere un altro tassello fondamentale all’interno della rosa. Si tratta di Victor Osimhen, bomber nigeriano da cui derivano la maggior parte delle reti messe a segno dall’intero reparto offensivo.

Aver perso un perno difensivo come il coreano è certamente una mancanza non di poco conto, che dovrà essere colmata per forza di cose. Non sarà facile. Altrettanto recentemente il club partenopeo ha ufficializzato l’acquisto di Natan, difensore brasiliano classe 2001. L’allenatore che lo ha avuto sotto la sua ala protettiva ai tempi del Flamengo lo ha spostato dalla fascia al centro della difesa.

Si è trattata di una scelta che ha ripagato ampiamente la percentuale di rischio messa in preventivo, dato il suo rendimento decisamente al di sopra della media. Per quanto sia un acquisto di ottime prospettive, non basterà certamente a rimpiazzare un vero e proprio leader in termini di posizionamento e sicurezza difensiva come Kim. È pronto dunque un altro nome per il quale i tifosi hanno l’entusiasmo sopra le stelle.

Il Napoli “pesca” dalla Premier: idea Lindelof

Siamo tutti a conoscenza di quanto sia difficile fare affari con i club di Premier League. Tuttavia il Napoli potrebbe riuscirci. A quanto pare per la difesa sarebbe spuntato il prestigioso nome di Victor Lindelof, difensore svedese classe 1994. Acquistato dal Manchester United nel 2017, con i Red Devils ha disputato oltre 150 partite.

Possente centrale alto 187 centimetri, dispone oltre che di ottime doti fisiche anche di una discreta tecnica ed eleganza. Cosa che lo rende molto efficace in uscita con la palla al piede. Ancora non si è parlato di cifre, ma per Garcia si prospetta un profilo molto interessante.

Un nome che andrebbe esplorato e che non dovrebbe avere costi particolari in quanto non è centralissimo nello United.