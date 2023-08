Coppa Italia, Monza fuori a sorpresa contro la Reggiana, Sassuolo, Lecce e Salernitana avanti

Ieri sera si è giocata la terza e penultima serata estiva di Coppa Italia. A fare le spese del “calcio d’agosto”, tra le squadre di Serie A, dopo l’Empoli è stato il Monza. Avanti invece Sassuolo, Lecce e Salernitana.

MONZA, LA COPPA ITALIA È GIÀ FINITA: NESTA FA LO SGAMBETTO A GALLIANI

Nella serata di ieri, colpo di scena allo U-Power Stadium. Nella match di Coppa Italia in scena nell’impianto brianzolo, sotto gli occhi di Adriano Galliani e Carlos Augusto, nella sua ultima serata da giocatore del Monza, la squadra di Raffaele Palladino è stata sconfitta dalla Reggiana. La formazione emiliana, guidata da un vecchio amico di Adriano Galliani come Alessandro Nesta, ha vinto in rimonta. La squadra brianzola era però andata in vantaggio al 22’ con il gol del neo acquisto D’Ambrosio. Nella ripresa la rimonta della Reggiana. Filippo Nardi, dopo un minuto dal suo ingresso, al 64’ segna la rete del pareggio. Al minuto 84, invece, l’1-2 definitivo arriva col rigore di Luca Cigarini.

SALERNITANA E LECCE AVANTI DI MISURA

Vittorie invece di misura per Salernitana e Lecce. 1-0. Le squadre di Paulo Sousa e Roberto D’Aversa hanno sconfitto rispettivamente Ternana e Como.

Entrambe le squadre sono andate in vantaggio nel primo tempo per poi gestire.

SALERNITANA-TERNANA

All’Arechi, la Salernitana è andata in vantaggio con il gol di Candreva al 7° minuto. Una partita quasi mai in discussione, in cui i rossoverdi umbri non hanno mai tirato verso la porta difesa dal neo portiere granata Costil.

LECCE-COMO

I giallorossi di Roberto D’Aversa hanno vinto piuttosto agevolmente contro il Como. La squadra salentina ha vinto 1-0, ma statistiche alla mano non è stato affatto equilibrato il confronto. La rete della vittoria sulla squadra comasca guidata da Moreno Longo è stata segnata al 27’ dallo svedese Almqvist.

AL SASSUOLO SERVONO I SUPPLEMENTARI PER AVANZARE IN COPPA ITALIA

Lungo, caldo e faticoso pomeriggio per il Sassuolo di Alessio Dionisi. La squadra neroverde deve fare fronte alle proprie disattenzione contro l’ottimo Cosenza di Fabio Caserta. Gli emiliani vanno subito sotto su rigore trasformato da Tutino, al 9°. Nel finale di primo tempo, Bajrami pareggia i conti e nel secondo, al 79° su rigore Pinamonti fa l’1-2.

Sembra la rete decisiva, ma il Sassuolo si distrae ancora e al 91’ prende il 2-2: supplementari.

Il turning point della gara è quello di Giacomo Calò che viene espulso per doppia ammonizione. Di lì in poi è un assolo del Sassuolo che dilaga con Ceide prima e poi con la doppietta di Mulattieri per chiudere la contesa sul 5-2.