Giallo Maignan: il piano del Milan per il portiere

Fari puntati su Mike Maignan, uno dei portieri più richiesti d’Europa: il Milan ha deciso il futuro del suo estremo difensore.

Porte girevoli per molti estremi difensori protagonisti degli ultimi anni in Serie A. Specialmente a Milano dove l’Inter ha salutato André Onana, arrivato dall’Ajax a costo zero un anno fa e rivenduto in estate per circa 58 milioni di euro. Ricca plusvalenza per i nerazzurri che hanno deciso di rimpiazzare il camerunense con un doppio colpo in entrata. Attenzione, però, perché anche i rivali del Milan potrebbero dover mettere mano alla loro porta.

I top club da mesi hanno i fari puntati su Mike Maignan, portiere da poco anche diventato il titolare della Francia che nei prossimi due anni punterà a vincere nuovamente Europei e Mondiali. Dopo l’addio di Hugo Lloris alla nazionale, il classe 1995 ha scalato le gerarchie diventando il primo.

Insomma, ormai non ci sono più dubbi: Maignan è uno dei portieri più forti in circolazione e per qualcuno ha anche l’età giusta per fare un ulteriore salto di qualità. Ci sono squadre sicuramente più attrezzate del Milan che puntano a grandi traguardi europei e che potrebbero perciò tentare il ventottenne transalpino.

Una big sulle tracce di Mike Maignan: il Milan vuota il sacco

La dirigenza rossonera ha pochi dubbi sulla rosa da consegnare nelle mani di mister Stefano Pioli, dopo l’addio di Sandro Tonali passato al Newcastle per 80 milioni non verranno ceduti ulteriori big. Almeno questa, ad oggi, è la filosofia della società rossonera che vuole continuare a colmare il gap con le rivali europee riportando il proprio nome in auge sia in Italia ma anche a livello continentale.

Per farlo sarà perciò necessario blindare i migliori. Maignan è legato al Milan fino al 2026 e secondo diverse fonti nel quartier generale del club si starebbe lavorando per il rinnovo. Nei prossimi mesi al portiere verrà proposto un adeguamento contrattuale con prolungamento fino al 2028. Il Milan ha le idee chiare ma nonostante questo alcune big sembrano intenzionate a non mollare la presa.

Specialmente il Bayern Monaco che, con Manuel Neuer a fine carriera e poche garanzie fisiche e con Yann Sommer passato all’Inter, insieme ad Emil Audero che farà da vice, è alla ricerca di un nuovo portiere. Maignan sarebbe il preferito ma la società rossonera chiede almeno 100 milioni di euro. Somma improponibile, almeno in questo momento, visto che una cifra simile è stata appena spesa dai bavaresi per Harry Kane. A meno di un’offerta a tre cifre il classe 1995 non si muove da Milano.