Verratti finalmente in Serie A: ha rifiutato l’Arabia Saudita

Dalla Serie B al PSG, fu un salto importante per il centrocampista Marco Verratti che sembra finalmente pronto a giocare in Serie A

Quello appena concluso è stato un fine settimana all’insegna del calcio arabo. Bella soddisfazione per Cristiano Ronaldo che al suo primo anno in terra saudita è riuscito a vincere la Champions League del mondo arabo in finale contro l’Al Hilal. Club che ha recentemente acquistato i due ex Serie A Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic e che sta provando anche a chiudere il colpo per Marco Verratti.

Il centrocampista ex Pescara, undici anni dopo il suo arrivo a Parigi, sembra ormai destinato a lasciare il Paris Saint Germain. Il nuovo tecnico Luis Enrique ha intenzione di dare vita ad una massiccia rivoluzione e tra i sacrificabili non manca il nome del centrocampista italiano che appare aver definitivamente messo in stand by il trasferimento nella Saudi Pro League.

Il ritorno in Italia del figliol prodigo è possibile, specialmente in Serie A dove non ha ancora mai giocato. I parigini acquistarono il suo cartellino, soffiandolo letteralmente alla Juventus che aveva trovato un accordo di massima, direttamente dal Pescara in Serie B e per Verratti potrebbe ora essere giunto il momento di debuttare nella massima divisione. Diversi top club stanno pensando al suo acquisto.

Verratti in Serie A, due club ci provano ma attenzione alla concorrenza

La concorrenza è agguerrita, in Italia e non solo. Per quanto riguarda il campionato nostrano, ad essere sulle tracce del centrocampista già da tempi non sospetti è la Roma. Al tecnico José Mourinho non dispiacerebbe avere la sua qualità in mezzo al campo, specialmente dopo l’addio di Nemanja Matic, e sta lavorando con la società per far modo che i suoi desideri vengano esauditi. Ma in Serie A non ci sono solo i giallorossi.

Attenzione anche alla Juventus che non ha mai dimenticato il nome di Verratti, anche il club bianconero necessità di rinforzi a centrocampo e il classe 1992 in uscita dal PSG potrebbe fare al caso loro. Massimiliano Allegri è in attesa di capire quale sarà la mossa della società. Il regista azzurro, tuttavia, sembra avere diversi estimatori anche all’estero.

Sirene spagnole ed inglesi per il centrocampista che è stato richiesto anche da Barcellona e Chelsea. Entrambe piste complicate, specialmente quella che porta in Catalogna visto che il club blaugrana non naviga in buone acque. Discorso diverso per i londinesi che di soldi ne hanno ma hanno anche altri obiettivi in mente. Per quanto riguarda i club italiani, ad oggi l’impedimento più grande riguarda l’ingaggio di Verratti visto che percepisce circa 9 milioni netti a stagione. Il suo contratto scadrà nel 2026.