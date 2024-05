La Red Bull, adesso, ha paura: Leclerc campione del Mondo

Max Verstappen resta il grande favorito per la vittoria del Mondiale di Formula Uno. Rispetto alla scorsa stagione è però cambiato qualcosa

Il Mondiale di Formula Uno è entrato nel vivo dopo i primi Gran Premi della stagione e ci ha dato ancora una volta importanti risposte. Il campione del mondo Max Verstappen è il pilota da battere, ma la stella della Red Bull ha sicuramente qualche problema in più e la scuderia austriaca non vive il dominio della scorsa stagione.

Basti pensare che in questa prima parte del Mondiale Verstappen ha già ceduto il passo in due occasioni, prima in Australia con la doppietta Ferrari e poi nel recente Gran Premio di Miami dove a vincere – piuttosto a sorpresa – fu il britannico della McLaren Lando Norris. Rispetto al passato quindi c’è sicuramente lotta per il Mondiale, Verstappen guida la classifica ma il dominio della scorsa stagione non c’è.

Un altro problema in casa Red Bull riguarda i vari casi interni che hanno colpito la squadra nel corso di questi mesi. Prima le turbolenze attorno al Team Principal Chris Horner, poi l’addio di Adrian Newey e infine l’incertezza legata attorno al futuro di Sergio Perez, compagno di squadra di Verstappen e ancora in forte bilico per la prossima stagione. Visto tutte queste cose ci sono delle sensazioni negative attorno alla scuderia del marchio austriaco.

Red Bull, ora cresce la preoccupazione

Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Don Balon’ vige grande preoccupazione in casa Red Bull e c’è la sensazione che, rispetto al dominio dello scorso anno, potrebbero esserci clamorosi colpi di scena. Non va dimenticato ad esempio che la Ferrari metterà in pista – dal prossimo Gran Premio – nuovi aggiornamenti e sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sono affamati di vittorie, pronti a mettere in bilico il dominio di ‘Super Max’. In particolare il pilota monegasco desidera la vittoria e tornare in carreggiata per il titolo mondiale. Il portale iberico sottolinea quindi le chance di vittoria finale anche dello stesso Leclerc.

Occhio poi anche a Lando Norris, la McLaren è apparsa molto veloce a Miami e sebbene la vittoria sia arrivata con un pizzico di fortuna (vedi situazione safety car) il pilota è un ostacolo importante. Se a inizio stagione tutti pensavano in un dominio Red Bull ora non è affatto cosi e la classifica è meno sicura di quello che si potrebbe pensare.

Il campionato del mondo è più aperto che mai e Chris Horner sarebbe molto preoccupato. Lo stesso Verstappen non ha gradito i casi degli ultimi mesi e per questo al momento sarebbe tutt’altro che tranquillo. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.