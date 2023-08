Icona del passato torna alla Ferrari, l’annuncio lascia tutti a bocca aperta

By

La Ferrari lavora già in vista delle prossime stagioni. Sono previsti importanti e profondi cambiamenti in tutta l’area tecnica di Maranello

La tanto attesa svolta non ha portato almeno nell’immediato i risultati sperati. La Ferrari non è riuscita a realizzare una vettura competitiva in grado di insidiare la scatenata e imbattibile Red Bull nella corsa al titolo mondiale. Anzi, rispetto alla scorsa stagione le Rosse hanno compiuto più di un passo indietro.

Le quattro vittorie ottenute nel 2022, tre con Leclerc e una con Sainz, sembrano appartenere al passato remoto, soprattutto alla luce di un 2023 finora fallimentare. Zero successi, solo tre volte sul podio: una vera e propria catastrofe. E il futuro a breve termine non sembra promettere sfracelli.

Appare molto probabile che le prossime annate possano risultare di transizione, in vista della svolta definitiva prevista nel 2026 a livello di power unit. Fatta questa premessa si intuisce come le prospettive per il Cavallino Rampante siano tutt’altro che esaltanti. Il presidente John Elkann dispensa ottimismo e fiducia, ma le sue parole si scontrano con una realtà che vede la Ferrari annaspare alle spalle della scatenata Red Bull e non solo.

Il numero uno di Maranello ha affidato il compito di rivoluzionare l’area tecnica del reparto corse al nuovo team principal Frederic Vasseur, che da qualche settimana a questa parte ha iniziato una vera e propria campagna acquisti. Nel mirino del manager francese soprattutto tecnici specializzati e ingegneri. Per vedere i frutti di questo lavoro serviranno tempo e pazienza, quella che manca ai tifosi ferraristi.

La crisi della Ferrari? “Bisogna riprendere l’ex presidente”. Le parole di Andretti scuotono i tifosi

Secondo il parere di un ex campione del mondo e anche pilota Ferrari degli anni Settanta, c’è una mossa che a Maranello dovrebbero compiere per tornare quanto prima ai vertici. La figura in questione è uno dei campioni più iconici della storia della Formula 1, l’italoamericano Mario Andretti.

Secondo l’ex campione della Lotus la Ferrari dovrebbe considerare la possibilità di riprendere come presidente Luca Cordero di Montezemolo: “Dovrebbe tornare lui, io la penso così“, le parole inequivocabili di Andretti intervistato dal portale PlanetF1.com.

L’ex pilota statunitense prosegue nella sua disamina, schierandosi dalla parte dei piloti della Rossa, Leclerc e Sainz: “Mi dispiace molto per loro – ha dichiarato –. Charles è frustrato per quello che sta succedendo, a volte anche a livello strategico. Sono deluso dalla gestione della scuderia, molto deluso. Leclerc e Sainz non hanno la possibilità di vincere”.