Il Milan ringrazia la Juve: via libera immediato

Intreccio di mercato tra Juventus e Milan: i bianconeri regalano un ‘colpo’ alla squadra di Pioli, il via libera è immediato

Il campo sta per prendersi la scena, ma per mandare in archivio il calciomercato servono ancora un paio di settimane. Saranno quelle più intense con le società che solitamente aspettano proprio gli ultimi giorni per sfruttare le migliori occasioni per coniugare opportunità tecniche ed economiche.

Un modus operandi che non riguarda soltanto le società più piccole, anche le big ormai non hanno soldi da dilapidare e fanno di conto per unire le esigenze dei propri allenatori con quelle del bilancio. Un esempio è ciò che ha fatto il Milan in questa finestra di mercato: prima la cessione di Tonali, quindi una serie lunga di acquisti (ben otto), sfruttando proprio il tesoretto arrivato da Newcastle per il centrocampista bresciano.

Un po’ quel che sta accadendo alla Juventus dove Giuntoli è impegnato soprattutto nelle cessioni e aspetta di ‘liberarsi’ degli esuberi, prima di poter regalare ad Allegri qualche acquisto di spessore. Proprio una delle cessioni bianconere potrebbe spianare la strada ad un acquisto del Milan: un intreccio di mercato che potrebbe far sorridere Stefano Pioli.

La Juventus vende Rovella: il Milan ne ‘approfitta’

La cessione di cui parliamo è quella di Nicolò Rovella: il centrocampista, classe 2001, dopo la stagione al Monza è in procinto di trasferirsi alla Lazio. Sarri lo ha chiesto, insieme a Pellegrini, e Lotito sta per finalizzare la doppia operazione con la Juventus.

Un affare che vede il Milan spettatore interessato: prima di chiudere per il 21enne centrocampista di Segrate, infatti, i biancocelesti sembravano avere in pugno Samuele Ricci, un altro calciatore classe 2001, in forza al Torino. Con i granata l’accordo non è arrivato e così la Lazio ha puntato Rovella, ‘liberando’ Ricci.

Il Milan ne potrebbe approfittare per aumentare la qualità del proprio centrocampo. Ricci piace a Pioli e per età si sposa alla perfezione con il nuovo progetto rossonero. Ecco allora che potrebbe partire l’assalto dei rossoneri, magari provando ad abbassare le pretese economiche di Cairo con una contropartita tecnica.

Il nome è già stato individuato: Tommaso Pobega. Il 24enne ha già vestito la maglia granata due stagioni fa ed ha lasciato un buon ricordo di sé al Torino. Con Pioli non avrebbe molto spazio ed allora potrebbe tornare in Piemonte, con Ricci al Milan. Tutto grazie all’assist della Juventus: che intreccio.