Svolta Marquez, così cambia tutto: svelato il motivo

Marc Marquez si sta da tempo guardando intorno in vista della prossima stagione di MotoGP. Il futuro del Cabroncito è ancora tutto da scrivere

In pista le prestazioni migliorano e di conseguenza anche in vista del 2025 la posizione di Marc Marquez si rafforza sempre di più. Lo splendido duello ingaggiato con Pecco Bagnaia a Jerez de la Frontera nel gran premio di Spagna di MotoGP sembra aver fatto breccia nella testa dei manager della Ducati.

Da mesi i vertici della scuderia di Borgo Panigale sono alla ricerca del compagno ideale da affiancare al campione del mondo Francesco Bagnaia. Dando per scontato l’addio di Enea Bastianini, che sta comunque ottenendo dei buonissimi risultati, nel 2025 la Rossa avrà una nuova guida. Il favorito numero uno fino a qualche giorno fa era Jorge Martin, che si trova attualmente al comando della classifica iridata.

Alla Ducati c’è una sorta di unanime convergenza sul nome di Martin: giovane ma già esperto, ultra competitivo, talentuoso quanto basta. Il ventiseienne madrileno ha tutte le caratteristiche per diventare l’anno prossimo il nuovo pilota ufficiale del team emiliano.

In questi ultimi giorni però i dubbi sono aumentati: Martin, pur essendo un potenziale grande campione, non convince fino in fondo a causa di qualche eccesso comportamentale e potrebbe andare in sofferenza con un compagno di squadra del livello di Bagnaia.

Marquez, arriva la svolta definitiva: il futuro ormai è dietro l’angolo

C’è poi un altro aspetto che alla Ducati negli ultimi tempi conta parecchio, quello prettamente economico. Jorge Martin avrebbe chiesto un ingaggio non in linea con i nuovi parametri economici della scuderia, che sta operando una politica di contenimento dei costi e di tagli.

Per tutte queste ragioni la candidatura di Marquez sembra aver guadagnato punti e posizioni importanti nelle ultime settimane. Il Cabroncito, che pur di tornare a competere per i primi posti ha accettato una drastica riduzione del suo ingaggio passando dalla Honda al team Gresini, ha già fatto sapere di essere pronto ad accettare le condizioni di Borgo Panigale.

Inoltre l’ultima grande prestazione fornita nel Gran Premio di Spagna avrebbe convinto il direttore generale della Ducati, Gigi Dall’Igna, a puntare con una certa decisione sull’ingaggio del sei volte campione del mondo di MotoGP. Tra Marquez e la Rossa il feeling si fa sempre più intenso, nelle prossime settimane senza dubbio ne sapremo di più.