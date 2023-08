Lukaku saluta la Juve: 46 milioni cash!

La Juventus vede ormai sfumare Lukaku con il centravanti belga pronto a cogliere una nuova opportunità di calciomercato.

Dopo un lungo tira e molla con Romelu Lukaku che sembrava ormai ad un passo dalla Juventus, il belga ha preso una decisione e saluta di fatto i bianconeri.

Il suo trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri doveva rappresentare il colpo dell’estate con un grande tradimento nei confronti dell’Inter che invece ha chiuso un colpo che sa di sgarbo ai bianconeri mettendo sotto contratto Cuadrado. Il centravanti belga invece non vestirà a quanto pare la maglia bianconera con la Juventus che pare destinata a puntare ancora una volta su Dusan Vlahovic. Il classe 2000 resterà il centravanti di riferimento dei bianconeri anche in questa stagione.

Calciomercato Juventus, salta Lukaku: accordo ad un passo

Ormai è ad un passo la definizione del passaggio di Romelu Lukaku al Tottenham. Il centravanti belga è pronto a salutare il Chelsea per restare di fatto a Londra, andando a firmare per i rivali del Tottenham.

Un tradimento quindi che verrà portato a termine dall’attaccante classe 1993 ma non per quello che riguarda il calcio italiano. Il giocatore infatti è pronto a restare in Premier League, con gli Spurs che verseranno circa 46 milioni di euro nelle casse dei ‘cugini’ del Chelsea per assicurarsi il cartellino della punta. Un colpo importante e necessario per il Tottenham dopo la partenza di Harry Kane destinazione Bayern Monaco.

Un altro acquisto del Tottenham che ha cambiato molto durante questo calciomercato, pescando anche in Serie A e portando a Londra due calciatori italiani. Fanno infatti parte della rosa degli Spurs sia Udogie che Vicario, arrivati quest’anno a Londra e che verranno visionati da vicino da Luciano Spalletti, pronto a dare loro una chance in Nazionale con il suo nuovo corso pronto a partire. Saltato Lukaku invece per la Juventus è tempo di pensare al campionato con i bianconeri pronti a non toccare le pedine dell’attacco ed affidarsi ancora a Vlahovic.

Proprio Tottenham e Chelsea erano squadre che potevano essere interessate al cartellino della punta serba. Con la cessione di Lukaku potrebbe riaprirsi la strada che porta ai Blues ma la Juventus difficilmente darà l’ok alla partenza dell’ex Fiorentina se non avrà l’opportunità di mettere sotto contratto l’ex centravanti dell’Inter. Si chiude quindi una delle più lunghe telenovela di mercato della stagione con un nulla di fatto per il campionato italiano.