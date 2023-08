Alcaraz contro Djokovic, ci risiamo: accadrà esattamente tra un mese

La sfida tra Alcaraz e Djokovic è ormai una sorta di scontro generazionale. Il giovane campione di Murcia vuole detronizzare il serbo

La storia del tennis vive da sempre di grandi sfide e di accese rivalità tra grandi campioni. Borg contro McEnroe, Agassi contro Sampras, Federer contro Nadal sono solo alcuni dei dualismi che più hanno entusiasmato i tifosi nel corso degli anni.

Secondo la maggioranza di esperti ed osservatori, da qui ai prossimi anni il duello più acceso e intrigante sarà l’incrocio tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due grandi talenti che accendono la fantasia degli appassionati. Non tutti però concordano: c’è infatti chi sostiene che in questo momento il vero grande rivale di Alcaraz sia il vecchio leone serbo, Novak Djokovic.

E i fatti finora sembrano dare ragione a questa second corrente di pensiero: il ventenne di Murcia è infatti diventato il nuovo numero uno del Ranking Atp, scavalcando in classifica proprio il trentaseienne fuoriclasse belgradese. I due stanno dando vita a una rivalità molto interessante: da un lato il vecchio campione che non ha alcuna intenzione di abdicare, dall’altro il giovane e arrembante talento che si sente pronto a spodestare il suo ex beniamino.

Il momento più alto di questa nuova ma molto sentita rivalità si è consumato a Wimbledon poco più di un mese fa, in una delle finali più avvincenti degli ultimi anni. Un match che può aver segnato il passaggio di consegne tra i due fuoriclasse. La vittoria di Alcaraz è sembrata in tal senso un segno del destino.

Alcaraz-Djokovic, campioni contro: match da sogno anche in Coppa Davis

Djokovic però ad arrendersi non pensa neanche lontanamente ed è pronto a rilanciare la sfida contro il suo giovanissimo rivale. E non solo nei prossimi tornei, Cincinnati e gli Open degli Stati Uniti: i due si ritroveranno l’un contro l’altro armati anche in Coppa Davis.

A metà settembre è infatti in programma la fase a gironi della competizione più ambita a livello di nazionali: nel gruppo B si affrontano Spagna e Serbia e proprio per aiutare il proprio Paese a superare il turno sia Alcaraz che Djokovic hanno dato la loro disponibilità a giocare. Non è dunque da escludere che i due possano affrontarsi più volte nell’arco di una ventina di giorni, una sfida che si reitera e che appassiona tutti gli innamorati di tennis.