Juventus: decisione definitiva su Federico Chiesa

By

A meno di due settimane dalla conclusione del mercato estivo la Juventus sembra aver preso una decisione sui giocatori da cedere entro agosto

Una decina di giorni alla conclusione di questa pirotecnica e sorprendente sessione estiva di mercato. Una campagna acquisti e cessioni che ha visto ergersi a grandi protagonisti i club dell’Arabia Saudita che hanno riversato in Europa una parte delle loro sfrenate e illimitate ricchezze.

In Italia il volume degli affari non è stato neanche lontanamente paragonabile. La realtà economica dei club di Serie A del resto rende impossibile investire determinate cifre. La stessa Juventus, di solito la più prodiga nelle spese di mercato, mai come quest’anno ha dovuto fare di necessità virtù.

L’esclusione dalle coppe europee imposta dai tribunali sportivi ha tolto al club bianconero le risorse necessarie a rinforzare l’organico attraverso investimenti massicci. I programmi stilati un mese e mezzo fa dal nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli prevedevano almeno un paio di cessioni eccellenti. Le uscite di due tra Bremer, Pogba, Vlahovic e Chiesa avrebbero dovuto finanziare le operazioni in entrata richieste da Massimiliano Allegri.

Non è un mistero per nessuno che il tecnico livornese avesse indicato i nomi di Romelu Lukaku, Franck Kessiè e Domenico Berardi: un tris di giocatori esperti e di personalità con cui rinforzare una Juventus di nuovo pronta a vincere lo scudetto.

Juventus, il mercato è imprevedibile: arriva la decisione definitiva su Federico Chiesa. Tifosi impazziti

Per motivi diversi però tutti e tre gli obiettivi sono saltati: Kessiè ha preferito guadagnare la vagonata di milioni di euro garantitagli dal solito club saudita, su Berardi il Sassuolo ha impostato una clamorosa retromarcia mentre la trattativa con il Chelsea per Lukaku non è andata a buon fine. Si è infatti bloccato lo scambio con Dusan Vlahovic, destinato ormai a restare a Torino.

E non è solo il centravanti serbo a rimanere in bianconero: anche il suo compagno di reparto, Federico Chiesa, è stato confermato da dirigenti e staff tecnico. In questo precampionato l’attaccante ligure, sulla cui tenuta atletica aleggiavano dubbi e perplessità, ha convinto tutti dimostrando di aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori.

L’ex Fiorentina sarà un punto fermo della Vecchia Signora per la prossima stagione tanto che il ds Giuntoli ha deciso di non ascoltare eventuali ricche proposte che dovessero giungere da Premier League o Arabia Saudita.