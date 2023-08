Hamilton, grandi novità in arrivo: l’annuncio non lascia dubbi

Il futuro di Lewis Hamilton rimane un tema caldo in questo momento di pausa per la Formula 1, a parlare è lo stesso pilota inglese.

Sette volte campione del mondo, ma con tanti dubbi da risolvere per il presente e per il futuro. L’inglese è uno dei personaggi più seguiti nell’intero Circus e le sue ultime dichiarazioni spiazzano un po’ tutti gli sportivi.

La stagione della Formula 1 riprenderà a breve, cercando di rendere appassionante una lotta che sta vedendo solo Verstappen trionfare sempre più. Si giocano quasi due campionati in uno, quello del pilota del Red Bull intento ad abbattere i record, e l’altro con i restanti piloti a cercare qualche scampolo di gloria.

Nella seconda categoria resta un pilota come Lewis Hamilton, che non vince ormai una gara dall’ottobre 2021 ed è in scadenza di contratto. Due fattori di non poco conto, considerando come l’inglese sia stato iridato sette volte e come la sua voglia di combattere non sia mai venuta meno. Le decisioni da prendere smuovono tutto l’ambiente motoristico.

Hamilton, l’annuncio spiazza la Formula 1

Il pilota in questa stagione si è spesso lamentato dello strapotere di Verstappen, ma è difficile cercare di bloccare il giovane campione del mondo, la sua è una delle Red Bull più performanti in pista. La speranza del driver inglese è di poter essere competitivo e, ai microfoni di Channel 4, ha confermato indirettamente quella che era già emersa come una sensazione: Hamilton vuole vincere ancora in Mercedes.

Ovvero, il pilota inglese non avrebbe problemi ad allungare il contratto, la firma per andare oltre dicembre 2023 è attesa ormai da tempo. Tanti dettagli da mettere a punto e qualche garanzia in più richiesta, quindi, dal pilota inglese, che ha parlato comunque bene della Mercedes: “La vettura sta migliorando sempre più, se lavoriamo sino alla fine della stagione come nel 2022 può essere un bene da una parte. Ma dall’altra parte, invece, sappiamo che alcuni team hanno già pronta la macchina per l’anno prossimo”.

Il dilemma interno è se spoilerare o meno in pista già quanto pensato per la stagione 2024, quella in cui Hamilton non vorrà fare la comparsa o pensare al podio come massimo obiettivo. Il pilota inglese ha già avvisato i naviganti in pista, la Mercedes può tornare grande: “Non mi interessa sapere in quale posizione finirò il mio 2023, io penso già al futuro. Questa in ogni caso è stata una stagione migliore, abbiamo fatto più podi e siamo globalmente migliorati, però è difficile sapere, ora come ora, dove si potrà arrivare”.