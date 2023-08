Tennis, stentano tutti a crederci: è stata la 19esima di fila

Incredibile ma vero, arriva la diciannovesima di fila: una striscia da record che nessuno avrebbe mai immaginato.

I record sono fatti per essere battuti, specialmente in uno sport, come il tennis, che non si ferma mai, che regala sempre nuovi campioni, nuovi scontri, nuove opportunità. Stavolta però il primato è davvero incredibile. Nessuno avrebbe potuto crederci fino a poco tempo fa. Invece è successo proprio in questi giorni e ha lasciato tutti davvero senza parole.

Non c’è diciotto senza diciannove, si potrebbe dire. Anche se, più che di una regola, si tratta in questo caso di una vera eccezione, e di quelle che probabilmente sono destinate a rimanere tali, evento più unico che raro anche in uno sport, come il tennis, che ci ha abituati a sorprese davvero a non finire.

19 a 0. Umiliante, nel mondo del calcio. Non facilmente digeribile anche in quello del tennis. Giocare per diciannove volte contro un avversario e perderci sempre, comunque e ovunque, è davvero sconvolgente.

Qualcuno potrà parlare di nemesi, di chimera, di criptonite alla Superman. In questo caso sarebbe però forse più corretto scrivere non di una casualità, ma di una netta e determinante superiorità da parte di un giocatore su un altro. Se per caratteristiche non hai armi in grado di mettere in seria difficoltà uno dei fuoriclasse del tennis, perdere è inevitabile, salvo clamorosi colpi di scena, come infortuni, ritiri o giornate particolarmente storte.

Eventualità che per diciannove volte non sono capitate negli incroci tra questi due giocatori. E così è venuto fuori questo record straordinario, preso tra l’altro con grande filosofia dallo stesso plurisconfitto, che anzi ha voluto immortalare il momento del diciannovesimo ko rendendolo storico e prezioso.

19 ko consecutivi contro Djokovic: l’incredibile record di Monfils

Quando ormai si avvicina il momento del ritiro per Gael Monfils, tennista francese che per anni è stato uno dei più amati del circuito per le sue caratteristiche uniche e i suoi colpi imprevedibili, è arrivato un record che difficilmente potrà dimenticare: ha perso a Cincinnati per la diciannovesima volta consecutiva contro Djokovic. Nessuno ci era mai riuscito nella storia dell’ATP.

Fino ad ora il primato era infatti detenuto in coabitazione con la striscia tra Nadal e Gasquet (18 vittorie a 0 dello spagnolo sul francese), mentre sul podio resistevano, staccati di una lunghezza, duetti storici come Borg-Gerulaitis, Lendl-Mayotte, Federer-Ferrer e Federer-Youzhny.

Djokovic è però riuscito a fare meglio di tutti questi fenomeni. O forse è stato Gael a riuscire a fare peggio. Dipende dai punti di vista. Quel che è certo è che il francese non ha preso questo primato con troppa frustrazione. Anzi, è sembrato quasi orgoglioso di entrare in questo modo nella storia: “Ovvio che perdere diciannove volte non faccia piacere, ma parliamo di Djokovic, il GOAT. Se vinco ancora qualche partita è merito suo, lui è un esempio“.

Parole cariche di saggezza per il tennista classe 1987, che è sicuro di essere migliorato nel corso degli anni anche grazie alle partite giocate con Nole. D’altronde, in un paio di circostanze è andato vicino a batterlo, portandolo addirittura al quinto set negli Slam. Motivo in più per essere fiero di un primato davvero incredibile, che ha voluto immortalare facendosi autografare una maglia dal fuoriclasse serbo.

E Nole, con il consueto senso dell’umorismo, ha voluto stemperare ogni tipo di tensione, scherzando con l’amico: “19-0. Sorry not sorry“. Ci sarà in futuro l’opportunità per una ennesima rivincita per il francese? Solo il tempo ce lo potrà dire, ma considerando che Monfils qualche settimana fa ha parlato di ritiro, non sarà facile per lui riuscire a infrangere questo clamoroso tabù.