Colpo di scena Juve, Allegri stupisce tutti e attacca il suo pupillo

Colpo di scena Juve, Allegri stupisce tutti. Dopo il vittorioso esordio in campionato ad Udine il Massimiliano Allegri che non ti aspetti e che attacca a testa bassa.

Bene la prima, verrebbe da dire. L’esordio in campionato ha dato un responso positivo. La nuova Juventus piace.

Una Juventus nuova, più per l’atteggiamento in campo che non negli uomini, ha superato di slancio la sua prima prova in campionato. Udine ha confermato le buone impressioni che la formazione bianconera aveva suscitato nelle gare pre-campionato. Freschezza atletica, aggressività, gioco di prima ed alcuni giocatori che sembrano completamente ritrovati dopo una stagione passata decisamente negativa.

E tutto questo a fronte di un mercato in cui tutte le difficoltà economiche-finanziarie della società bianconera sono venute amaramente a galla. La necessità assoluta di effettuare cessioni, sia per ridare fiato ad un bilancio esausto sia per finanziare gli acquisti, ha rappresentato una difficoltà che non è stato facile superare. Le buone prestazioni della squadra hanno comunque dato fiducia a tutto l’ambiente. Fiducia di cui vi era necessità.

Una Juventus che sembra abbia trasformato anche il tecnico Massimiliano Allegri, decisamente diverso dalla scorsa stagione. Un tecnico che ha voglia di stupire, in tutti i sensi.

Nell’isolamento della passata stagione Massimiliano Allegri è stato costretto a fare le veci anche della società. Oggi il tecnico livornese sa che tornato a fare soltanto l’allenatore, che ha una società nuovamente forte alle spalle e, in più, il sostegno di un dirigente vicino alla squadra come il direttore tecnico, Cristiano Giuntoli.

E il nuovo Allegri lo si è potuto scoprire anche durante la breve conferenza stampa post-partita contro l’Udinese. Sa di non avere più il fiato sul collo della giustizia sportiva che ha rappresentato una spada di Damocle per la quasi totalità della passata stagione. Un tecnico decisamente più esigente che quasi sorvola sui tanti aspetti positivi, soffermandosi, invece, sui pochi, ma reali, difetti ancora evidenziati alla sua formazione.

Il tecnico striglia i propri giocatori e lancia in diretta un ordine in perfetto stile bonipertiano a Kenan Yildiz, talento che Allegri ammira moltissimo e che proprio domenica sera ha fatto esordire in Serie A: “Deve tagliarsi i capelli, se li è toccati cento volte in dieci minuti“. Detto. Fatto. Il giovane bianconero, classe 2005, scuola Bayern Monaco, ha immediatamente risposto: obbedisco.

Nella nuova Juventus della stagione appena iniziata anche per il giovane talento di origine turca vi può essere spazio, nonostante la giovane età. La passata stagione Allegri ha attinto a piene mani dal serbatoio della Giovane Juventus e quest’anno vuole proseguire il lavoro inserendo nuove talentose pedine. Chi meglio di Kenan Yildiz?