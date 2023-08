Lazio scatenata: arriva il colpo last minute

Dopo la sconfitta con il Lecce in casa Lazio è suonato un campanello d’allarme: pronto un nuovo rinforzo per mister Maurizio Sarri.

Per quanto siano tanti gli allenatori che preferirebbero iniziare la stagione a calciomercato finito, in questo momento il fatto che le trattative siano ancora aperte è sicuramente una buona notizia per diversi club. Tra questi non manca la Lazio di Maurizio Sarri che ha perso contro il Lecce in trasferta al debutto e nelle ultime ore di mercato si getterà a capofitto alla ricerca di un nuovo elemento da consegnare nelle mani del tecnico.

Il 2-1 rimediato in rimonta al Via del Mare ha fatto storcere il naso ai tifosi e alla società che ha ulteriormente capito che la squadra necessità di rinforzi, specialmente in alcune specifiche zone di campo. La Lazio è chiamata a confermarsi tra le prime quattro in Serie A e a fare bene anche in Champions, oltre che in Coppa Italia e in Supercoppa italiana, e per questo motivo bisognerà evitare di fare errori, sia in campo che fuori.

Nei pochi giorni che restano prima che il calciomercato chiuda ufficialmente i battenti, il patron biancoceleste Claudio Lotito spera di poter fare un ulteriore regalo al proprio mister. Un giocatore con le sue caratteristiche in rosa manca e l’obiettivo è dargli una maglia prima che si inserisca qualche rivale.

Calciomercato Lazio, Sarri può sorridere: Lotito lo accontenta

L’addio di Sergej Milinkovic-Savic ha sicuramente lasciato un vuoto all’interno della squadra a cui serve un centrocampista in più. Al suo posto è arrivato Daichi Kamada che ha tutte le carte in regola per fare bene ma è carente in alcuni fondamentali ed è questo il motivo per cui la Lazio è tornata a seguire Matteo Guendouzi del Marsiglia. Il centrocampista classe 1999 è dotato di buon fisico e abile nel recuperare palloni.

Tutte caratteristiche che dopo l’addio del Sergente sono venute meno, a Sarri il francese non dispiacerebbe affatto. Fino a poco fa davanti a lui nelle gerarchie c’era Lazar Samardzic in uscita dall’Udinese, profilo assolutamente interessante ma che non risponderebbe all’identikit fatto dalla Lazio. Serve uno più disposto al sacrificio rispetto al tedesco ed è per questo che i biancocelesti sono tornati a trattare con il Marsiglia per il francese.

L’ex Arsenal ha il contratto in scadenza tra un paio d’anni, a giugno 2025, e il rinnovo non sembra una possibilità al momento. La mezzala piuttosto preferirebbe salutare il club transalpino per iniziare una nuova avventura, magari proprio in Italia. La trattativa potrebbe andare in porto in cambio di circa 15/18 milioni di euro.