Wanda-Icardi, verità sconcertante: stentano tutti a crederci

Torna a far discutere la coppia Wanda Nara-Mauro Icardi, le nuove rivelazioni sulla showgirl e sull’attaccante sono clamorose

Wanda Nara e Mauro Icardi rappresentano una delle coppie più iconiche e ammirate del mondo del calcio, ma sono passati attraverso tanti alti e bassi e ribaltoni vari nel corso del tempo, specialmente negli ultimi anni. Lo scorso anno, dopo le polemiche sui presunti tradimenti di lui, sembrava essere arrivata la parola fine.

Il 2023 si è aperto con la riappacificazione e il ritorno insieme. E i due sono effettivamente apparsi, da allora, più uniti e felici che mai, con tanto di ‘prove’ social in scatti e stories a mostrarli sempre affiatati e sorridenti. Di recente, è successo qualcosa, come sappiamo, a turbare la serenità della famiglia, ed è la malattia di Wanda, che però la showgirl, come sempre, sta affrontando a testa alta. Presto, si curerà in Argentina, per provare a risolvere il problema. Dal canto suo, Icardi vuole sostenere la sua compagna di vita in questo e aveva tentato di ottenere il prestito in patria, dopo aver firmato a titolo definitivo con il Galatasaray in Turchia.

Tuttavia, ci sarebbero altri problemi nella vita di coppia, con delle rivelazioni che se confermate sarebbero clamorose. Spuntano infatti dei retroscena sulla vita insieme dei due, che tratteggerebbero uno scenario inatteso e molto lontano da quello che tutti immaginano.

Wanda Nara e Icardi, la madre di lei lancia l’allarme: “E’ una coppia bruciata e tossica”

Il caso viene aperto da quelle che sembrerebbero essere le dichiarazioni di Nora Colosimo, madre di Wanda, inviate in un audio whatsapp al padre, Andres Nara. La conversazione, che sarebbe avvenuta a gennaio, è stata svelata nel programma ‘A la tarde’ su ‘America TV’.

Nell’audio si sente la donna esprimersi in maniera molto preoccupata sul rapporto tra Wanda e Icardi: “Lui non può rinchiuderla e nasconderle i documenti, doveva partire e venire a lavorare ma ha perso il biglietto perché le aveva nascosto il passaporto, sono tutte violenze che lui le fa. Ora le promette che non ci sarà nessun problema, ma io so che non la lascerà andare, sarà di nuovo il caos. Non ci dormo la notte. Sono una coppia bruciata e tossica e gliel’ho già detto, quando erano insieme e separatamente”.