Alonso-Ferrari, annuncio da brividi: stentano tutti a crederci

Fernando Alonso è stato uno dei grandi protagonisti in casa Ferrari e ora ha deciso di vuotare il sacco: sono rimasti tutti a bocca aperta

Il campione spagnolo ha militato tra le fila del Cavallino Rampante per cinque stagioni, tra il 2010 e il 2014, purtroppo arrivando per due volte secondo. Anche all’epoca la Red Bull era la vettura da battere.

Attualmente occupa il terzo posto nella classifica del Mondiale piloti e ancora una volta sta dimostrando di essere uno durissimo da battere. Fernando Alonso è uno dei più grandi campioni della Formula 1 moderna, nonostante l’albo d’oro reciti solo due titoli iridati a suo nome. Il pilota di Oviedo non è stato molto fortunato nella scelta delle scuderie durante la sua carriera e probabilmente avrebbe meritato miglior sorte.

Con 42 anni e 370 Gran Premi disputati Alonso è nettamente il più longevo dei driver in attività e vanta ancora una forma invidiabile. Con l’Aston Martin di questa stagione ha ritrovato una seconda giovinezza, con lo spirito di un bambino e la voglia di spaccare il mondo. Qualcuno vedendolo così in palla aveva ipotizzato che potesse tornare utile ad una delle grandi scuderie del paddock, magari come chioccia per futuri campioni.

Qualche voce lo aveva accostato di nuovo alla Ferrari, al posto di Carlos Sainz, magari nel 2025. Francamente una prospettiva sin troppo lontana per uno che di certo il meglio lo ha già lasciato alle spalle.

Ferrari, la confessione di Fernando Alonso: “Rimpiango di non aver vinto un titolo a Maranello”

Tra le grandi annate vissute in Formula 1 da Fernando Alonso c’è senza dubbio l’accoppiata 2010-2012 in cui sfiorò il titolo con la Ferrari. In entrambe i casi alla fine fu beffato dalla Red Bull di Sebastian Vettel. La prima volta era lui ad essere arrivato in vantaggio all’ultimo appuntamento di Abu Dhabi, ma una qualifica non perfetta e le difficoltà nel superare Petrov resero tutto più complesso.

La seconda, invece, vedeva una situazione capovolta, con 13 punti da recuperare al tedesco nel round conclusivo in Brasile. Un testacoda del campione del mondo della Red Bull sembrava aver riaperto tutto in partenza, mentre alla fine la rimonta di Vettel cancellò ogni sogno di gloria.

Parlando al podcast High Performance, Alonso ha voluto ribadire la sua grandissima delusione per il titolo mondiale sfumato con la scuderia di Maranello.

“Se potessi tornare indietro vorrei aver vinto un campionato con la Ferrari – ha spiegato – Siamo arrivati due volte a pochi giri dalla conquista del titolo e questo avrebbe potuto cambiare tante cose nella mia carriera”. Di certo anche i tifosi della Rossa avrebbero gradito un successo dello spagnolo.