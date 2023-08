CR7 choc, la notizia fa il giro del mondo: da non credere

Cristiano Ronaldo protagonista in negativo di un episodio davvero particolare: ecco cosa è successo al portoghese

Cristiano Ronaldo in carriera ha raccolto successi e riconoscimenti di ogni genere. E potrebbe essere stato anche colui che ha inaugurato una nuova era nel mondo del calcio. Da quando, all’inizio del 2023, si è trasferito all’Al Nassr, i club sauditi si sono letteralmente scatenati sul mercato, iniziando ad acquisire fior di giocatori.

Se nel caso di CR7 potevamo ancora ricadere all’interno della casistica delle vecchie glorie all’ultima grande avventura della carriera, la tendenza però si è decisamente invertita da lì in avanti. La sua presenza ha fatto da volano a grandissimi investimenti da parte degli sceicchi nella Saudi Pro League, che è diventata la protagonista assoluta del calciomercato, mettendo a segno colpi davvero pesanti.

E così, tanti calciatori ancora nel fiore degli anni sono andati ad arricchire il torneo saudita. Brozovic, Milinkovic-Savic, Koulibaly, Kanté, Benzema, Neymar, Fabinho, Kessie, Mané, Otavio, sono soltanto alcuni dei giocatori di grande livello che in questa sessione si sono trasferiti nel torneo emergente che promette di essere la nuova frontiera calcistica e fa sempre più paura ai club del vecchio continente. Non è un caso che l’interesse nei confronti delle gare a quelle latitudini cresca sempre di più.

Uno dei principali motivi di interesse rimane CR7, la cui competitività e voglia di vincere è rimasta immutata. Le gesta in campo del fuoriclasse portoghese non passano mai inosservate. Ma stavolta, l’attaccante finisce sotto i riflettori per gesti che decisamente non sono da lui.

Cristiano Ronaldo su tutte le furie in campo: con chi ce l’aveva

Partita molto tesa, l’ultima, quella disputata dal suo Al Nassr contro l’Al Ahli Dubai, valida come spareggio per accedere alla prossima Champions League asiatica. Con Ronaldo che a un certo punto ha sfogato tutto il suo nervosismo.

Nel primo tempo, a dire di CR7, c’erano tre rigori netti per la sua squadra. L’attaccante ha gridato alla terna arbitrale ‘svegliatevi!’ e nell’entrare negli spogliatoi per l’intervallo ha anche allontanato in malo modo con una spinta qualcuno che voleva farsi un selfie con lui. L’Al Nassr ha poi vinto la sfida in maniera rocambolesca per 4-2, con tre reti tra l’88esimo minuto e il settimo minuto di recupero. Sugli scudi Talisca, autore di una doppietta.