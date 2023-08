La Roma sblocca l’Inter: reazione a catena

Ultimi giorni e il calciomercato è sempre più nel vivo. L’Inter e la Roma sono senza dubbio tra le squadre protagoniste.

L’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Josè Mourinho hanno avuto un inizio stagione totalmente diverso. Buona la prima per i nerazzurri contro il Monza mentre i giallorossi sono stati fermati da uno straripante Antonio Candreva e dalla Salernitana all’esordio all’Olimpico.

Per entrambe, a pochi giorni dalla fine del calciomercato, la rosa non è completa ed ambo i tecnici sono consapevoli che ci sono importanti lacune. Al momento i due club hanno ambizioni diverse, l’Inter punta lo scudetto mentre la Roma naviga a vista per il ritorno in Champions League. Ma per entrambe la priorità è rinforzarsi.

Il club capitolino è alla disperata ricerca di un attaccante, è arrivato l’iraniano Azmoun ma per molti non basta a colmare una problematica non da poco. Azmoun è reduce da infortuni, situazione che spesso frena Paulo Dybala e che tiene fermo anche Tammy Abraham, stoppato almeno fino a inizio 2024. Mourinho è nei guai, al momento c’è silenzio dalle parti del portoghese ma a Roma tutti hanno la sensazione che potrebbe esplodere da un momento all’altro.

Situazione diversa in casa Inter dove Ausilio e Marotta stanno facendo di tutto per completare la rosa. Inzaghi è partito bene, ma il club necessita di un rinforzo importante in difesa.

Inter, attenzione all’aiuto della Roma

Il club nerazzurro è alle prese da qualche giorno con la vicenda relativa al difensore francese del Bayern Monaco Benjamin Pavard. Il club e i tedeschi hanno raggiunto l’accordo sulla base di circa 30 milioni di euro, una cifra importante per un calciatore in scadenza tra meno di dodici mesi. L’Inter conta di chiudere presto, ma il Bayern ha chiesto tempo per trovare un sostituto e la ricerca sembra più complicata del previsto. A sorpresa però potrebbe essere la Roma ad ‘aiutare’ i nerazzurri.

Il club giallorosso ha aperto alla cessione in prestito con obbligo condizionato (simile a quella di Correa al Marsiglia, proprio dei nerazzurri) di Rick Karsdorp al Feyenoord. Una cessione importante per i giallorossi con Karsdorp che è da tempo fuori dai piani di Mourinho: allo stesso tempo questa trattativa potrebbe sbloccare lo stallo del colpo Pavard.

Con l’arrivo di Karsdorp il club lanciere potrà cosi liberare Geertruida, il difensore potrebbe andare al Bayern Monaco e Pavard potrebbe trasferirsi definitivamente all’Inter. Un incrocio di operazioni con Mourinho che, quasi inconsapevolmente, potrebbe dare una grossa mano alla sua ex squadra.