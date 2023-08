Berardi-Juve: arriva la decisione definitiva

Domenico Berardi, ancora una volta, tra i personaggi più discussi del calciomercato: cosa succede con la Juventus, svolta finale

Il calciomercato, lo sappiamo, è fatto di trattative lunghe, a volte estenuanti, condotte sotto traccia, con voci e rumours che si susseguono e spesso però non si concretizzano. Per esempio, del calciomercato della Juventus si è molto parlato, ma con pochi sbocchi concreti per Giuntoli e soci. Una estate particolare, quella del nuovo ds bianconero, alla sua prima sessione di trasferimenti vissuta a Torino.

Si sapeva che le difficoltà sarebbero state numerose, con una Juve senza Europa e con una situazione economica non particolarmente florida, dovendo prima occuparsi delle cessioni. Da questo punto di vista, qualche addio remunerativo c’è stato (Zakaria e Kulusevski) e pare sia stato risolto anche il ‘caso’ Arthur, il cui ingaggio pesava non poco. Ma per procedere con maggiore convinzione sul fronte acquisti, sarebbero forse serviti addii più pesanti che non ci sono stati.

I big sono rimasti praticamente tutti (per ora) e in entrata gli unici volti nuovi sono stati Weah e il rientrante dal prestito Cambiaso. Gli interessamenti per acquisti di un certo peso comunque non sono mancati e ancora una volta è tornato nei radar Domenico Berardi. Anzi, in questa occasione, rispetto al passato, i presupposti sembravano esserci per la conclusione dell’affare, con una volontà più chiara da parte del giocatore di vestire la maglia bianconera.

Berardi alla Juventus, la mossa del Sassuolo che stoppa le ambizioni bianconere

Tuttavia, anche questa volta il calabrese non ha spiccato il volo verso Torino, con il Sassuolo che, superata una certa dead line, lo ha tolto dal mercato. Anche se la Juventus ha continuato a seguirlo, preparando un ultimo assalto.

Assalto che però a quanto pare non ci sarà e la stessa spaccatura con il club neroverde pare essersi ricucita. Berardi non era stato convocato alla prima di campionato contro l’Atalanta, non ci sarà nemmeno a Napoli contro i campioni d’Italia ma Dionisi in conferenza stampa ha messo l’accento sulla necessità di rimetterlo in forma, facendo dunque intendere che punterà su di lui da ora in avanti. Ennesima delusione per la Juventus, con Allegri che del resto già qualche settimana fa pareva rassegnato a concludere la sessione senza botti e puntando a tirare fuori il massimo dai giocatori già a sua disposizione, per una annata in cui puntare al riscatto per tutto l’ambiente.