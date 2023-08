Doppio regalo alla Juve: Ancelotti straripante

La felicità di Ancelotti deriva da un risvolto di mercato avvenuto di recente, piombato nel bel mezzo di questa sessione all’improvviso

Carlo Ancelotti si sta preparando ad una stagione che visto quanto accaduto lo scorso anno ha un forte sapore di riscatto. L’allenatore italiano si sta giocando proprio di recente i suoi ultimi passi in una panchina di club, prima di passare nel magico e meraviglioso mondo delle Nazionali. Il nome più quotato è quello del Brasile, ma non si può mai sapere.

Ciò che sembra essere “certo” è che il tecnico ex Milan farà il possibile e non, per non ripetere quanto visto nel corso dello scorso anno. Questo percorso di ripresa dovrà essere per forza di cose correlato anche ad un cambiamento generale nella rosa. Cominciando dall’attacco, che ad oggi manca ancora di una figura degna di questo nome.

Dopo la partenza del francese Karim Benzema le difficoltà realizzative del Real Madrid non hanno tardato ad emergere, facendo in modo che la dirigenza si mobilitasse il prima possibile per fare un investimento per questo ruolo. La stampa estera ha tirato in ballo un nome, che a sua volta ha tirato in ballo dei retroscena a dir poco curiosi. Ecco di cosa si tratta.

Un nome che sembrerebbe essere piaciuto particolarmente a Florentino Perez è quello di Romelu Lukaku. Stando alle ultime notizie di mercato il giocatore ex Inter e Chelsea è in procinto di unirsi alla Roma, altra squadra che ad oggi è alla ricerca di una punta. Tuttavia, sembra che la scelta dell’allenatore sia stata differente, per motivazioni ancora ignote.

In certe situazioni è molto facile lasciarsi trascinare dal gossip e dalle esclusive, ma è bene restare lucidi e capire i motivi per cui il bomber belga non ha preparato le valigie in virtù di Madrid.

Ancelotti “scarta” Lukaku

Sembra che il nome di Romelu Lukaku non sia affatto andato a genio ad Ancelotti. Come detto sopra le motivazioni sono ancora oggi ignote, ma le ragioni espresse dal tecnico nostrano potrebbero essere molteplici.

Di natura principalmente atletica, considerando tutti gli infortuni per i quali i nerazzurri si sono spesso privati del suo apporto in campo. Insomma, potrebbe non essere difficile capire a quale metro di valutazione “re Carlo” ha deciso di ricorrere. Circa 80 giorni di stop nella scorsa stagione, con conseguenti intralci sia per il club che la Nazionale, viste le partite in Qatar. Il giocatore fortemente voluto dall’allenatore, dunque, potrebbe essere Vlahovic.