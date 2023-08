Tamberi risolleva l’Italia: trionfo dopo la vittoria del Mondiale, il retroscena

Ottimo risultato per Gianmarco Tamberi che dopo aver primeggiato alle Olimpiadi è riuscito a ripetersi anche ai Mondiali.

Anni d’oro per l’atleta Gianmarco Tamberi che da tempo sembra non aver rivali, in Italia ma anche in giro per il mondo, quando si tratta di entrare in scena. La sua specialità è il salto in alto e lo ha fatto vedere a tutti in occasione delle ultime Olimpiadi. Quelle che si sono tenute a Tokyo con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

La kermesse doveva infatti andare in scena nel 2020 ma a causa della pandemia tutto è stato rimandato all’anno seguente. 2021 sotto il segno dell’oro olimpico per Gimbo, così è scherzosamente soprannominato da amici e colleghi, che di recente è tornato a raggiungere un altro importantissimo traguardo.

Oro anche ai recenti Mondiali di atletica leggera che si stanno tenendo a Budapest per l’atleta nativo di Civitanova Marche che a 31 anni non non sembra avere la minima intenzione di fermarsi. Il bello deve ancora venire per Tamberi che una volta aggiudicatosi la medaglia iridata ha dato sfogo a tutta la sua euforia.

La vittoria di Tamberi vale oro: l’atleta ha festeggiato così

Festeggiamenti in pompa magna per l’atleta marchigiano che quando è rientrato a Casa Italia, quartier generale degli azzurri durante le manifestazioni sportive, è stato accolto come un vero trionfatore, c’era anche sua moglie Chiara Bontempi. Ruolo che si è meritato di diritto e che sembra voler confermare anche durante i prossimi impegni.

La fame di Tamberi è ancora tanta e ai microfoni de La Repubblica lo ha manifestato dichiarando che ora il suo prossimo obiettivo è raggiungere il record del mondo che è di 2,45. Gli sono bastati, per così dire, 2 metri e 36 di salto per aggiudicarsi il metallo più prestigioso in Ungheria ma l’atleta sa che può fare di meglio visto che il suo personalissimo record è di 2,39.

Prima, però, sarà necessario un po’ di riposo per il campione che ha anche dichiarato di aver passato la notte in bianco dopo aver vinto i Mondiali. Gimbo è riuscito a rilassarsi e a mettersi a letto solo alle otto del mattino seguente, prima è stato praticamente impossibile vista ancora tutta l’euforia e l’adrenalina che aveva in corpo. Importante obiettivo raggiunto per il trentunenne che vuole proseguire per la sua strada togliendosi altre belle soddisfazioni.