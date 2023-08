Bomba Berardi, sono ore caldissime: ora si può fare

La Juventus non molla la pista di mercato, non impossibile come sembra: l’idea della società

Una prima partita giocata più che bene alla Dacia Arena di Udine, dove la Vecchia Signora sembra aver recuperato lo smalto di un tempo. E una seconda con un mezzo passo falso, con il Bologna. Ora tutti i pensieri di Massimiliano Allegri sono tutti concentrati sulle prossime partite ma un occhio di riguardo lo merita sempre il calciomercato, arrivato alla sua settimana finale.

Finora abbastanza magro per quanto riguarda i nomi in entrata. Solo Weah è il volto nuovo, per il resto la Juventus ha mantenuto l’ossatura della passata stagione e ciò non dispiace ai tifosi, anche se qualche ritocco in avanti viene considerato necessario per dare più profondità alla rosa.

I tifosi si aspettano qualche colpo last minute, in avanti soprattutto dove Moise Kean non è certo di rimanere nonostante rimanga un di riferimento del reparto offensivo di Allegri. Il 23enne lascerà la Juventus solo nel caso in cui arrivi un’offerta di 30 milioni di euro, considerata dalla società proporzionale al talento del centravanti.

Juventus, il piano per arrivare a Berardi

Le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali hanno fatto capire che la società neroverde non avrebbe più parlato con la Juventus della situazione contrattuale di Domenico Berardi. Dionisi ha rinunciato al suo numero dieci anche per la gara del ‘Maradona’ contro il Napoli, per la terza volta consecutiva, segno che c’è qualcosa che non va nonostante le dichiarazioni volte al futuro e alla possibilità di recuperarlo al più presto.

Berardi rimane un pallino della Juventus e nel caso in cui Kean dovesse partire per una cifra attorno ai 30 milioni, l’operazione potrebbe riprendere vita malgrado le parole di Carnevali che di fatto chiudevano la trattativa con la Juventus.

Ma nel mercato nulla è mai certo. E così l’operazione Berardi potrebbe tornare a far parlare di sé. Ne da notizia Tuttosport che ha parlato proprio della situazione dell’esterno calabrese, tirando fuori l’aspetto economico e l’eventuale contropartita tecnica che corrisponde al nome di Iling Jr: “La Juventus resta vigile e pronta a rilanciare l’offerta da 15 milioni più Iling per Berardi“, riporta il quotidiano attento alle vicissitudini bianconere.

In realtà la strada è meno liscia del solito perché su Berardi ci sarebbe anche la Fiorentina. Soprattutto nel caso in cui Commisso dovesse cedere alle avances del Brentford che per Nico Gonzalez sarebbe disposto a tirare fuori 43 milioni di euro. In quel caso la Juventus si troverebbe in grossa difficoltà pur tenendo presente che Berardi potrebbe preferire di accasarsi a Torino piuttosto che a Firenze.