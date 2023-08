Messi da solo non basta: l’Inter Miami ne prende un altro

Messi e non solo: l’Inter Miami cavalca l’onda e, secondo le ultime indiscrezioni, è pronto a portare un “altro Messi” nella propria squadra

È stato uno dei grandi colpi dell’estate. Se da un lato tutti parlavano delle spese dell’Arabia Saudita, dall’altro il calcio statunitense, sede principale dei prossimi Mondiali di calcio del 2026, si è assicurato Messi. Il campione del mondo argentino, come si sa, ha firmato un contratto fino al 2025, con opzione per il 2026, da 50-60 milioni all’anno. Ma a quanto pare all’Inter Miami, la sua nuova squadra, un solo Messi non basta, ed è pronto un nuovo arrivo a sorpresa.

La stagione in MLS è in corso da febbraio, e terminerà solo a fine ottobre. Il 10 argentino è quindi arrivato a campionato già iniziato, e la sua squadra ha cambiato molto per adattarsi alle sue necessità. La rosa comprendeva già la punta ex Torino Josef Martinez, ma dopo l’arrivo di Leo sono stati aggiunti i suoi ex compagni di squadra al Barcellona Busquets e Jordi Alba. In panchina, per dare una svolta, è arrivato addirittura il Tata Martino.

Dare una svolta, perché a ben vedere l’Inter Miami è nei bassifondi della MLS, penultimo nella Eastern Conference. La buona notizia è che, dall’avvento di Messi, il club della Florida ha sempre vinto. Per adesso quasi esclusivamente match di coppa, perché tra luglio e agosto si è disputata da League Cup, che l’Inter Miami ha vinto contro Nashville. Poi c’è stata la vittoria nella semifinale di coppa nazionale, e il 27 agosto la ripresa del campionato, con la vittoria per 2-0 sui New York Red Bull. E allora perché servirebbe “un nuovo Messi”?

Leo Messi non basta all’Inter Miami: ne arriva subito un altro

In realtà, non c’è alcuna motivazione tecnica dietro il nuovo “acquisto” del club statunitense. Anzi, a ben vedere anche parlare di operazione di mercato è esagerato, visto che il “nuovo Messi” di cui si parla è letteralmente il figlio dell’asso argentino, che sarà aggregato alla formazione giovanile. Si chiama Thiago, ed è il primogenito della Pulce, avuto dalla sua attuale moglie Antonella Roccuzzo, sposata nel 2017 e da cui ha avuto tre figli.

Thiago compirà 11 anni il prossimo 2 novembre, e con tutta la famiglia si è trasferimento a Fort Lauderdale, nella Florida, per seguire il lavoro paterno. Adesso, anche lui inizierà il proprio percorso nel calcio, e ovviamente la notizia ha suscitato una certa emozione nei dintorni di Miami, dove c’è già chi si domanda se il ragazzo avrà ereditato il talento paterno. Nel frattempo, Messi si darà da fare per risollevare il suo club: l’Inter Miami ha 12 partite ancora da giocare, e altrettanti punti da recuperare per un post nella fase finale del campionato.