Le vie del mercato… di riparazione

Incombe la sessione di mercato di gennaio, e come nelle più classiche tradizioni, si aprono degli scenari che potrebbero andare a coinvolgere buona parte delle squadre in lotta per il vertice della Serie A. Tanti gli spunti che potrebbero entrare nel concreto e tramutarsi in trattative, magari come conseguenza di rapporti che il campo ha deteriorato. Come nel caso della Fiorentina: la divergenza di vedute tra Palladino e Biraghi ha comportato una reazione a catena che ha coinvolto l’agente del capitano gigliato, il quale ha lasciato intendere che l’esterno e l’altro suo assistito Parisi potrebbero cambiare aria nelle prossime settimane.

JUVE D’ASSALTO

Ha cause differenti lo stravolgimento che coinvolgerà la Juventus: obbligata di fatto ad intervenire per via dei tanti infortuni che hanno decimato la rosa di Thiago Motta e che sembrano destinati a causare aggiustamenti in quasi tutti i reparti. Lo stesso dovrà fare la Roma, per salvare una stagione nata sotto una stella nefasta e che Claudio Ranieri sta cercando di aggiustare dall’alto della sua esperienza. Servirà una mano sul mercato, soprattutto per reperire alternative credibili nel reparto avanzato.

Solo ritocchi per chi sta al vertice: il Napoli lavora per il futuro e ha messo nel mirino il talento di Dorgu del Lecce, che sia per gennaio o più realisticamente per la prossima stagione. Lo stesso farà l’Inter: programmare sognando un colpo a zero come David, e lavorare per il presente solo se le condizioni di Acerbi non daranno le garanzie di continuità che hanno caratterizzato le ultime stagioni.

INCOGNITA MILAN

Infine c’è il Milan: la vera grande incognita delle prossime settimane. Lo sfogo di Fonseca non ha avuto conseguenze dirette ed immediate, ma ha sancito un punto di rottura con parte dello spogliatoio aprendo uno stato di agitazione che forse il mercato potrebbe tranquillizzare. Un vice Fofana ed almeno un esterno difensivo di livello sembrano delle impellenze alle quali è davvero impossibile pensare di non far fronte.