La Lazio vince e incanta ad Amsterdam

Non solo in campionato e in campionato, la Lazio di Marco Baroni continua a vincere anche in Europa League. Dopo lo 0-0 contro il Ludogorets, ieri i biancocelesti hanno giocato una grandissima gara in casa dell’Ajax. La squadra capitolina ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra fortissima e matura. Ed è diventata la settima squadra italiana della storia che vince in casa dei Lancieri olandesi. Baroni ha costruito una squadra perfettamente funzionante, che sta volando in maniera meravigliosa.

Terzo gol: manifesto della Lazio

I biancocelesti di mister Marco Baroni stanno incantando. E anche ieri lo hanno fatto in un tempio del calcio come la Johan Crujff Arena di Amsterdam. Primo e secondo gol sono sicuramente due reti che arrivano da azioni costruite molto bene. Invece, il terzo gol è il manifesto di questa meravigliosa squadra di Marco Baroni. La progressione di Nino Tavares conferma la grande crescita del portoghese, ormai esploso in maglia Lazio. C’è poi finalmente una grande, grandissima prestazione di Tchaouna, forse il meno performante dei nuovi acquisti finora: l’ex Salernitana dopo il primo gol, ha la grande idea di appoggiare di tacco per Pedro, che compie l’ennesima magia della sua Europa League. Insomma, tutto bellissimo, peraltro in una serata in cui il tecnico toscano della Lazio si è potuto permettere anche di fare un po’ di turnover.

Verso la gara con l’Inter

Con questa vittoria, la Lazio si presenta alla sfida di lunedì contro l’Inter in grandissima forma. Pur senza il Taty Castellanos, all’Olimpico contro i nerazzurri, la Lazio rischia di partire se non da favorita almeno ad armi pari con la squadra dell’ex Simone Inzaghi. Sarà una gara molto importante per Marco Baroni e i suoi che potranno dimostrare una volta di più di poter stare là davanti da qui fino almeno alla prossima primavera.