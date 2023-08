‘Smacco’ a Marotta, Giuntoli lo porta alla Juve

By

La Juventus prepara una clamorosa beffa all’Inter: Giuntoli show, l’obiettivo di Marotta può volare a Torino

Sono stati mesi bollenti quelli che le società di Serie A hanno vissuto, in uno dei palcoscenici più attesi dell’anno: il calciomercato estivo. Una sessione esplosiva, con numerose novità già messe nero su bianco.

Mancano una manciata di ore alla chiusura ufficiale fissata al prossimo 1 settembre ed in realtà le big del nostro calcio stanno già lavorando al futuro. Ne è un esempio la Juventus di Massimiliano Allegri che, tra alti e bassi in queste prime due giornate di Serie A, ha collezionato 4 punti e già diverse critiche. La ‘Vecchia Signora’, dopo una stagione scellerata, ha quindi deciso di ripartire con un solo obiettivo: tornare a vincere. In campo nazionale, almeno fino alla prossima estate, vista l’estromissione dei bianconeri anche dalla Conference League.

Ed è così che ben figurare nella corsa Scudetto rimane un imperativo categorico per il ‘Conte Max’ che, un pò a sorpresa, è stato confermato alla guida della ‘Vecchia Signora’. In entrata non sono stati così numerosi gli spunti che i vertici del club torinese sono riusciti a mettere a segno: il riscatto di Milik, ormai diversi mesi fa, ma soprattutto la firma del giovane Timothy Weah.

C’è quindi la consapevolezza di avere a disposizione una rosa già estremamente forte e potenzialmente competitiva, tanto che il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta già architettando le mosse per il prossimo anno.

Ma quale Inter: Giuntoli show, assalto al gioiello

Ha condotto con le sue scelte in sede di mercato il Napoli ad uno storico traguardo tricolore, ma adesso per Giuntoli è arrivata una sfida ancora più ambiziosa: costruire una Juve vincente. E per farlo l’ultimissima idea porta ad un nome parecchio caro a Beppe Marotta e che l’amministratore delegato dell’Inter è stato vicinissimo a portare all’Inter.

Si tratta di Lazar Samardzic, polivalente centrocampista tedesco ma nazionale serbo, che con la maglia dell’Udinese ha mostrato l’anno scorso prestazioni da potenziale campione. Come si è scritto a lungo, l’Inter ci ha provato ed aveva ormai chiuso positivamente ogni discorso legato alla firma di Samardzic. Ma l’avvicendamento tra Rafaela Pimenta ed il papà del gioiello classe 2002 ha di fatto portato alla fumata nera: Samardzic è rimasto a Udine dove è tornato a splendere con un grande gol contro la Salernitana.

Nelle idee di Giuntoli il 21enne sarebbe il perfetto innesto da consegnare, a giugno 2024, a Massimiliano Allegri. I rapporti con l’Udinese sono ottimi e il ds potrebbe dunque lavorare nei prossimi mesi per ‘bloccare’ Samardzic, anticipando la folta concorrenza italiana ed estera. Sul piatto la probabile offerta da 20 milioni di euro per i friulani, più il cartellino di uno dei giovani talenti di scuola Juventus. Staremo a vedere.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI