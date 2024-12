Milan, Fonseca: “Leao capitano? Una possibilità”. Da Theo alla formazione contro il Genoa: tutte le indicazioni

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, in conferenza stampa pre-Genoa. “Per me era facile dopo la partita parlare solo della vittoria, o delle 4 vittorie consecutive in Champions League. Domani AC Milan fa 125 anni, dovremo essere all’altezza della storia. Per me con quell’atteggiamento non potevamo essere all’altezza di un club che ha fatto la storia del calcio. Ho parlato con i giocatori con cui volevo parlare. Siamo pronti per un giorno all’altezza del Milan”.

Theo? “In questo momento non ho niente da aggiungere a quello che ho detto. Non dico qui dei nomi con cui ho parlato. Comunque li ho guardati negli occhi e gli ho detto cosa penso, ora dobbiamo andare avanti. Gioca? Domani giocherà la squadra che io penso sia la migliore per poter vincere. Oggi non sono pronto a dire le mie scelte. Sapete che siamo andati alla festa del settore giovanile, ci siamo parlati e ho sentito l’appoggio della società come sempre”.

Formazione? “Questo progetto del Milan Futuro è un progetto importante per far avere i calciatori del settore giovanile in prima squadra. Lavoriamo con loro dal primo giorno, domani ne vedremo qualcuno in campo”.

Camarda… “Dobbiamo lasciare crescere Camarda con equilibrio. Le aspettative e le pressioni per questi giovani non sono buone. Non dobbiamo creare pressione su Camarda: è un giocatore giovane ed equilibrato, lasciamolo così. Sono attento al suo lavoro e devo pensare bene al suo utilizzo: questi giovani devono giocare al momento giusto, non dobbiamo creargli pressione, non deve avere questo peso e obbligo di essere decisivo”.

Capitano? “Io ho la mia opinione. Quando sono arrivato qui il Milan aveva già tre capitani. Calabria, Theo e Rafa. Immagina se cambio il capitano, voi mi ammazzate perché ho cambiato il capitano. Io ho fiducia nel capitano che abbiamo. Se sono d’accordo, è un’altra cosa. Ma ho rispettato la gerarchia della squadra, e continuerò a farlo. Fino a quando non deciderò di cambiarlo. Leao capitano? È una possibilità”.

Jimenez? “Sta bene. Può giocare terzino destro e sinistro, esterno destro e sinistro. Ha questa polivalenza che è buona”.