Leclerc spaventa la Ferrari: è un vero incubo

Leclerc non ci va giù leggero e spaventa la Ferrari con le sue parole: si è trattato di un incubo, il pilota monegasco è stato molto chiaro.

Nel GP del Giappone il dominio della McLaren e la sorpresa Red Bull hanno indirizzato ancora di più un Mondiale in cui l’asticella è già altissima. Occhio però anche alle parole che sono arrivate, in casa Ferrari, da parte di Charles Leclerc: ecco perché si è trattato di un incubo.

Ferrari, ecco cos’è successo di preciso in Giappone: Leclerc parla senza giri di parole

Il weekend del GP del Giappone 2025 a Suzuka si è aperto con un mix di emozioni contrastanti in casa Ferrari. Le prove libere FP2, segnate da continue interruzioni della bandiera rossa e dall’impressionante incidente di Jack Doohan, hanno messo a dura prova i nervi di piloti e team. Tanto che Charles Leclerc non ha nascosto la sua frustrazione, definendo via radio la sessione: “Un incubo”.

Le prove libere FP2 del GP del Giappone sono state in effetti un vero e proprio caos. Ben quattro bandiere rosse hanno spezzettato la sessione, rendendo impossibile per i team completare il programma previsto. A complicare il tutto è stato poi anche l’incidente di Jack Doohan, il giovane pilota dell’Alpine che, a oltre 300 km/h, ha perso il controllo della sua monoposto all’ingresso della curva 1, finendo contro le barriere.

Uno scontro durissimo che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi per l’australiano, ma che ha lasciato il circuito in sospeso per lunghi minuti, con i detriti della sua vettura a ricordarci quanto Suzuka possa essere spietata.

Per la Ferrari, questo scenario ha significato una cosa sola: niente long run e pochissimi dati utili per valutare il passo gara. Leclerc, visibilmente stanco di queste interruzioni, ha sbottato via radio con un “Oh, for fu**s sake, this session is a nightmare”.

Le parole di Vasseur stridono con quelle di Leclerc

Se Leclerc ha espresso grande amarezza, Frédéric Vasseur ha preferito guardare oltre e ha prospettato uno scenario decisamente diverso. Parlando a ‘Sky Sport’, il team principal ha ammesso che alla Ferrari manca ancora qualcosa nelle curve a bassa velocità, come la 9 e la 11, dove la SF-25 sembra faticare a trovare il grip ideale.

“Ci manca un pizzico di rotazione, ma non è una sorpresa su un circuito come questo” ma ha anche aggiunto: “Le FP2 sono state un disastro per tutti, non solo per noi. Dopo pochi giri non possiamo ottenere delle conclusioni solide, anche considerando la situazione delle FP2 che abbiamo vissuto. Siamo vicini (alla McLaren, ndr.) e il potenziale c’è”.